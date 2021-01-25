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Opinião da Gazeta

Primeiras-damas em secretarias municipais: escolha pode e deve ser questionada

É o interesse público ou o interesse privado que está sendo priorizado? Os prefeitos deveriam estar mais atentos aos seus atos, sobretudo quando a lisura deles pode ser colocada sob suspeita

Públicado em 

25 jan 2021 às 02:00

Colunista

Esposas
Primeiras-damas de oito municípios conseguiram cargos nas administrações dos maridos Crédito: Pixabay
A nomeação de ao menos oito primeiras-damas de municípios capixabas para cargos no secretariado da administração dos respectivos maridos merece ser alvo de contestação dos cidadãos. Mesmo que não exista impeditivo legal, o que também é questionável na própria interpretação da lei, a escolha de esposas para esses cargos esbarra em um limite moral que coloca em xeque as  intenções de tais nomeações. É o interesse público ou o interesse privado que está sendo priorizado? Os prefeitos deveriam estar mais atentos aos seus atos, sobretudo quando a lisura deles pode ser colocada sob suspeita.
Dos oito casos reportados por este jornal - IbiraçuBrejetubaEcoporangaSão Gabriel da PalhaFundãoMontanhaSanta Teresa e Afonso Cláudio - cinco primeiras-damas assumiram a pasta dedicada à Assistência Social:  Giseli Crema, em Ibiraçu, que possui formação na área; Fátima Cordeiro Alves, em Brejetuba, que não respondeu aos questionamentos da reportagem; Marcella Ferreira Rossoni Rocha, em São Gabriel da Palha, que tem formação em enfermagem e cursa pós-graduação em Política Social e Gestão de Serviços Sociais, segundo informações da prefeitura; Ivana Maria Massini da Costa, em Santa Teresa, com especialização em Gestão de Políticas Públicas expressa em suas redes sociais; e Erika Francischeto Sampaio, em Montanha, que afirma também nas redes sociais ter formação em Ciências Contábeis.

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Tradicionalmente, no Brasil, as primeiras-damas se encarregavam justamente da assistência social dos governos federais. Rosane Collor foi a última primeira-dama a ocupar o cargo de presidente da extinta LBA (Legião Brasileira de Assistência), órgão público fundado em 1942 pela primeira-dama da época, Darci Vargas. Coincidência ou não, é para essa função que a maioria das nomeadas nos municípios foi destacada, reforçando um estereótipo da atuação feminina que parecia já ter sido abandonado. Em Muniz Freire, esse papel, à frente da Secretaria de Assistência Social, não coube à mulher do prefeito, mas à irmã.
Há um entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de consentir a escolha de familiares para cargos de agentes políticos, como o de secretários, mediante a comprovação de aptidão técnica para a função a ser exercida.  O nepotismo é encarado quando o laço de parentesco se sobrepõe à competência técnica, colocando em risco a qualidade administrativa. Mas a indicação de parentes pode ser considerada nepotismo nos casos nos quais os cargos lidam com aspectos mais específicos da administração pública.

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Nas gestões públicas, aqueles que ocupam cargos eletivos deveriam evitar qualquer suspeita de apadrinhamento ou favorecimento. Os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, expressos na Constituição Federal, não podem ser tratados como mero ornamento ético; devem ser praticados e concretizados por aqueles que alcançaram um grau de confiança do eleitor a ponto de serem escolhidos.
Os prefeitos podem até justificar a escolha pela competência ou por terem o direito de se cercarem de pessoas de sua confiança. Mas é inegável que a onda de nomeação de primeiras-damas causa desconfianças. É plenamente possível escolher quadros competentes, confiáveis e por mérito, permitindo às esposas que sigam sua trajetória profissional. Um bom exemplo vem dos Estados Unidos: a primeira-dama Jill Biden afirma que pretende continuar exercendo a sua profissão durante o mandato do marido. Se a promessa se concretizar, será a primeira da história norte-americana a manter um emprego integral durante a estada na Casa Branca.

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