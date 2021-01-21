Em Montanha, Santa Teresa e Afonso Cláudio, esposas dos prefeitos ganham cargos

Em Afonso Cláudio, as esposas do prefeito e do vice-prefeito assumiram as secretarias de Meio Ambiente e Saúde Crédito: Divulgação

A Gazeta já mostrou que, em pelo menos Nomear familiares para compor o secretariado parece ter se tornado uma prática comum entre os prefeitos no Espírito Santo neste início de mandato.já mostrou que, em pelo menos seis cidades, os chefes dos Executivos municipais nomearam parentes , na maioria dos casos as próprias esposas, para comandar pastas nas prefeituras.

R$ 6.259,00 cada uma, de acordo com o Portal da Transparência. Nesta quarta-feira (21), mais três casos foram identificados – elevando o total, portanto, para ao menos nove – , sendo que em Afonso Cláudio houve uma “dobradinha”. Tanto a esposa do prefeito quanto a do vice-prefeito se tornaram secretárias municipais, com salárioscada uma, de acordo com o Portal da Transparência.

R$ 3 mil a R$ 4 mil. Houve nomeações também em Santa Teresa , na região Serrana, e em Montanha , no Norte do Estado. Nesses locais, as primeiras-damas passaram a comandar a área de Assistência Social. Os salários variam de

Esse tipo de nomeação pode ser considerada nepotismo, segundo especialistas ouvidos pela reportagem. Apesar de haver um entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que permite a escolha de familiares para cargos de agentes políticos, como o de secretários, é necessário que seja comprovada aptidão técnica por parte do nomeado para a função a ser exercida.

Em geral, a proibição vale para cargos administrativos, mas a questão é subjetiva e há juristas que consideram que qualquer nomeação de parentes de até terceiro grau configura nepotismo.

Em Afonso Cláudio, o prefeito Luciano Pimenta (PSL) nomeou, um dia após a posse, no dia 2 de janeiro, a própria esposa, Valéria Hollunder Klippel, para assumir a Secretaria de Meio Ambiente. Na mesma data, Carolina Dias Gomes, esposa do vice-prefeito de Afonso Cláudio, Stewand Schultz (PSL), foi escolhida como responsável pela Secretaria de Saúde.

Valéria é formada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa e tem mestrado e doutorado na mesma área. De acordo com a prefeitura, ela é pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Climatologia do Estado do Espírito Santo.

Já Carolina, esposa do vice-prefeito, é dentista e servidora efetiva da Prefeitura de Afonso Cláudio desde 2009. Segundo a prefeitura, ela é especialista em Periodontia e em Atenção Primária em Saúde.

Da esquerda para direita: o prefeito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta, com a esposa, e o vice-prefeito também com a esposa. As duas foram nomeadas para serem secretárias da prefeitura Crédito: Reprodução/ Redes Sociais Luciano Pimenta

A Prefeitura de Afonso Cláudio justifica que as nomeações foram feitas levando em conta a formação técnica das nomeadas e a confiança que o prefeito tem nas secretárias. "Além de terem toda a formação e qualificação, as nomeadas são pessoas de confiança, nascidas e criadas em Afonso Cláudio", afirmou a prefeitura, por meio de nota.

A administração municipal não considera que haja nepotismo.

Em Montanha, no Norte do Estado, um dos primeiros atos do prefeito André Sampaio (PSB) foi designar a esposa, Erika Francischeto Sampaio, como secretária de Assistência Social. A nomeação dela foi publicada no dia 1º de janeiro.

O salário é de R$ 3 mil, segundo o Portal da Transparência do município. Consta nas redes sociais do prefeito que Erika é formada em Ciências Contábeis. A reportagem tentou contato com André Sampaio, mas ele não atendeu às ligações.

O prefeito de Montanha, André Sampaio, com a esposa, que foi nomeada como secretária de Assistência Social Crédito: Reprodução Redes Sociais/Erika Sampaio

Na região serrana, o prefeito de Santa Teresa, Kléber Medici (PSDB), também escolheu a Secretaria de Assistência Social para alocar a esposa, Ivana Maria Massini da Costa. Ela comanda a pasta desde o dia 8 de janeiro. O salário é de R$ 4 mil.

Segundo as redes sociais de Ivana, ela é formada na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre. De acordo com a Prefeitura de Santa Teresa, a secretária de Assistência Social tem formação em Pedagogia, com especialização em Gestão de Políticas Públicas.

A administração municipal também informou que Ivana atua há mais de trinta anos na área social de forma voluntária nos municípios do Alegre, Vitória e Santa Teresa.

"A escolha e nomeação da secretária para a pasta de Assistência Social não teve como base critérios pessoais e sim a capacidade técnica demonstrada pelo seu currículo construído com muito esforço e dedicação ao logo de mais de 35 anos, suficiente para gerir a pasta. Todas as nomeações do primeiro escalão tiveram como critério a aptidão técnica dos nomeados", afirmou a prefeitura, em nota encaminhada via assessoria de imprensa.

A Prefeitura de Santa Teresa sustenta que a nomeação da esposa do prefeito não se caracteriza como prática de nepotismo e que está de acordo com o entendimento do STF.

"A nomeação da Secretaria para a pasta não configura pratica de nepotismo com base no entendimento do STF, visto que a indicação se trata de cargo de natureza política, não abrangido pelo enunciado da súmula vinculante nº 13", registrou, na nota.

O prefeito de Santa Teresa, Kléber Medici, nomeou a esposa para ser secretária de Assistência Social Crédito: Reprodução Redes Sociais/Ivana Massini

RELEMEBRE OS OUTROS CASOS

Em Ibiraçu, o prefeito Diego Krentz (PP) escolheu a primeira-dama, Giseli Crema, para ser secretária de Assistência Social da cidade. O salário para o cargo, de acordo com o Portal da Transparência da prefeitura, é de R$ 4.311,70.

Concursada como assistente social no município, Giseli já havia sido secretária da pasta em 2004, durante a gestão da prefeita Naciene Vicente (PP). Em 2009, durante o mandato do prefeito Duda Zanotti (PMN), quando Krentz era vice na administração, ela foi secretária de Saúde.

Em Brejetuba, a secretária de Assistência Social é Aparecida de Fátima Cordeiro Alves, esposa do prefeito Levi Marques, o Levi da Mercedinha (PDT). O salário dela na prefeitura, de acordo com o Portal da Transparência, é de R$ 3.750. A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Brejetuba e com o prefeito, mas não obteve retorno.

Mais ao Norte do Estado, em Ecoporanga, o prefeito Elias Dal'Col (PSD), reeleito em 2020, nomeou a esposa, Rosângela Pereira de Souza, para ser sua chefe de gabinete. A remuneração para o cargo é de R$ 4 mil.

Já em Muniz Freire, governada pelo prefeito Gesi da Silva, o Dito (PDT), quem foi escolhida para a Secretaria de Assistência Social foi a irmã dele, Gesiara Gabriela da Silva. O salário para a função no município é de R$ 5.079,34, de acordo com o Portal da Transparência. Nas redes sociais, ela afirma ter mestrado em Gerontologia.

São Gabriel da Palha, o prefeito da cidade, Tiago Rocha (PSL),R$ 6,3 mil, segundo o Portal da Transparência. Em, o prefeito da cidade, Tiago Rocha (PSL), também nomeou a própria esposa para compor a administração municipal . Marcella Ferreira Rossoni Rocha assumiu a Secretaria de Assistência Social, com um salário de, segundo o Portal da Transparência.

De acordo com a prefeitura, ela é formada em Enfermagem e cursa pós-graduação em Política Social e Gestão de Serviços Sociais.