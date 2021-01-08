Prefeito de Fundão nomeia a esposa como secretária de Governo

Prefeito de Fundão, Gil Borges, e a mulher dele, Luzia Grazziotti Borges, nomeada secretária de Governo Crédito: Divulgação

O prefeito de Fundão , Gilmar Borges, o Gil (PSB), nomeou como secretária municipal de Governo a própria esposa, Luzia Grazziotti Borges. Ela será responsável por ajudar a coordenar as ações da administração e terá salário de R$ 8 mil. Desde 2008, o Supremo Tribunal Federal (STF) proíbe a indicação de parentes até o terceiro grau para cargos públicos. Apesar disso, há um entendimento da própria Corte que permite a nomeação de familiares em cargos de agentes políticos, como o de secretário, desde que seja comprovada aptidão técnica por parte do nomeado.

Luzia Grazziotti é ex-servidora da Cesan, onde atuou como contadora e educadora ambiental. Ela deixou a autarquia, segundo o Portal da Transparência, em 2017. Nas redes sociais, ela se apresenta como empreendedora individual e conta com um perfil de vendas por encomenda de comidas saudáveis.

Gil tomou posse no dia 1º de janeiro. No dia 6, publicou a nomeação de Luzia.

Apesar do parentesco, a prefeitura alega que não há irregularidade na nomeação, valendo-se da brecha interpretativa adotada em alguns casos pelo STF. Especialistas, contudo, avaliam que a questão é subjetiva e casos como o de Fundão podem, sim, ser considerados nepotismo. O advogado Eduardo Sarlo, especialista em Direito Público, diz que a doutrina jurídica tem evoluído para considerar nepotismo todas as situações onde um gestor que beneficia um parente.

"É uma situação que possui interpretação diversa. Juridicamente, o nepotismo é quando você privilegia alguém próximo. Existe essa brecha para agente político? Existe. Mas conceitualmente, independentemente de ser uma nomeação para assessor ou secretário, entende-se como nepotismo. Além do mais, a Constituição fala que o exercício da gestão pública deve se valer de impessoalidade, moralidade e eficiência. Nomear parentes coloca em risco a eficiência da máquina, em nome de alguém próximo", argumenta.

Nas últimas decisões do STF sobre o assunto, os próprios ministros têm reforçado que a indicação de parentes deve ser analisada caso a caso. Recentemente, a Corte analisou dois casos que ganharam repercussão. Em 2019, quando se levantou a possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nomear o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), para o cargo de embaixador nos Estados Unidos, o Supremo foi acionado pelo partido Cidadania. O ministro Ricardo Lewandowski rejeitou barrar a indicação de Eduardo, mas o partido entrou com um recurso para que o tema fosse analisado pelo plenário. O próprio Bolsonaro desistiu da indicação.

Em 2018, a nomeação de Marcelo Hodge Crivella – filho do então prefeito do Rio de Janeiro , Marcelo Crivella – para o cargo de secretário-chefe da Casa Civil da prefeitura do Rio chegou a ser suspensa pela Justiça Comum, mas foi revogada pelo Supremo, como recorda o advogado Marcelo Nunes.

"A principal questão analisada nesses casos é se os parentes nomeados têm qualificação compatível com o cargo que vão assumir. A nomeação de familiares para cargos de agentes políticos pode ter posicionamentos isolados, tem uma corrente que defende que é nepotismo e outra que acha que para estes casos é uma exceção. Para todos os outros cargos, como assessores, coordenadores ou gerentes, aí, sim, há uma unanimidade em se considerar nepotismo", sustenta.

No caso de Fundão, a nova secretária Luzia Grazziotti Borges, de acordo com a prefeitura, tem formação em Pedagogia e Ciências, além de pós-graduação em Administração Pública. Antes de ser nomeada, ela era servidora da Cesan, atuava como educadora ambiental, mas já trabalhou na contabilidade da autarquia. Segundo o prefeito, a nomeação da mulher dele foi uma decisão que levou em conta a capacidade dela de tornar a gestão mais eficiente.

"Se ela não tivesse capacidade para ocupar o cargo eu não teria nomeada. A única coisa que pesou na minha decisão foi melhorar a eficiência da gestão do município e acredito que ela tenha experiência para isso", pontuou.

CASOS DE NEPOTISMO NO ES