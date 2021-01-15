Prefeito de São Gabriel da Palha nomeia a esposa para comandar secretaria

O prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha, e a esposa Marcella Rossoni, nomeada secretária de Assistência Social Crédito: Reprodução/Redes Sociais Marcella Rossoni

A indicação de parentes até o terceiro grau para cargos públicos é proibida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2008. Há, contudo, um entendimento da própria Corte que permite a nomeação de familiares em cargos de agentes políticos, como o de secretário. Mas, para isso, é necessário que seja comprovada a aptidão técnica do nomeado.

Alguns juristas avaliam que a questão é subjetiva e pode ser considerada nepotismo. Afinal, o gestor está beneficiando um parente ao indicá-lo para o cargo.

Marcella Rossoni é formada em enfermagem e, de acordo com a Prefeitura de São Gabriel da Palha, cursa pós-graduação em Política Social e Gestão de Serviços Sociais. Nos últimos dois anos, morou em Londres, com o filho. Ela retornou ao Brasil durante a campanha eleitoral do marido, no fim do ano passado.

A nomeação da mulher do prefeito foi publicada no Diário Oficial no dia 11 de janeiro, menos de duas semanas depois que Tiago Rocha assumiu o mandato. Esta é a primeira vez que ele ocupa o cargo de chefe do Executivo municipal. Nos últimos quatro anos, foi vereador na cidade.

Para a prefeitura, não há irregularidade na nomeação. O Executivo alega que ela tem capacidade técnica e está habilitada para exercer a função. "Marcela concentra cursos em seu currículo como Proteção Social Básica, Gestão de Políticas Públicas de Direitos Humanos e Políticas Públicas para Pessoa Idosas. Além de excelente profissional, também se interessa por projetos sociais", alegou a prefeitura, por meio de nota.

O fato de Marcella ter morado fora de São Gabriel da Palha nos últimos dois anos não compromete o conhecimento que ela tem da cidade, ainda de acordo com o município."Marcella foi para Londres para levar o filho para um cuidado médico mais aprimorado, já que ele precisava de tratamentos específicos", justificou a nota.

FUNDÃO

Assim como em São Gabriel da Palha, o prefeito alega que a esposa tem capacidade técnica para o cargo.

Em entrevista na última semana, o advogado Eduardo Sarlo, especialista em Direito Público, comentou o caso de Fundão e disse que pode ser considerado nepotismo. De acordo com ele, a doutrina jurídica tem evoluído para considerar nepotismo todas as situações em que um gestor beneficia um familiar.

"É uma situação que possui interpretação diversa. Juridicamente, o nepotismo é quando você privilegia alguém próximo. Existe essa brecha para agente político? Existe. Mas, conceitualmente, independentemente de ser uma nomeação para assessor ou secretário, entende-se como nepotismo. Além do mais, a Constituição fala que o exercício da gestão pública deve se valer de impessoalidade, moralidade e eficiência. Nomear parentes coloca em risco a eficiência da máquina, em nome de alguém próximo", argumenta.

Nas últimas decisões do STF sobre o assunto, os próprios ministros têm reforçado que a indicação de parentes deve ser analisada caso a caso. A principal questão é se os familiares nomeados têm qualificação profissional compatível com o cargo que vão assumir.

CASOS DE NEPOTISMO NO ES

Algumas nomeações de familiares já renderam problemas judiciais para prefeitos. Em 2016, o então deputado federal Sergio Vidiga l (PDT), hoje prefeito da Serra, foi condenado por nepotismo por ter empregado a irmã como assessora na administração.