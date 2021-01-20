Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aliados na campanha

Pazolini nomeia dois ex-vereadores como secretários em Vitória

Neuzinha de Oliveira foi candidata a prefeita de Vitória e concorreu contra Pazolini, mas o apoiou no segundo turno. Sandro Parrini também esteve ao lado do atual prefeito em 2020
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

20 jan 2021 às 15:53

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 15:53

Sandro Parrini (à esquerda) e Neuzinha de Oliveira (à direita) apoiaram Pazolini na eleição de 2020
Sandro Parrini (à esquerda) e Neuzinha de Oliveira (à direita) apoiaram Pazolini na eleição de 2020 Crédito: Reprodução/Redes sociais
O prefeito de VitóriaLorenzo Pazolini (Republicanos), nomeou dois ex-vereadores da Capital como secretários na administração municipal. Neuzinha de Oliveira (PSDB), adversária dele na eleição para prefeito da cidade, assume a Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho; e Sandro Parrini (DEM), a Secretaria de Esportes e Lazer. As nomeações, publicadas no Diário Oficial de Vitória na terça-feira (19), já estavam previstas desde os primeiros dias da gestão.
Apesar de concorrentes na primeira etapa do pleito, Pazolini e Neuzinha estiveram juntos no segundo turno. A ex-vereadora ficou em sexto lugar no primeiro turno da eleição, com 7.897 votos, e apoiou o agora prefeito na campanha contra o ex-prefeito de Vitória e então candidato João Coser (PT). 
Neuzinha cumpriu cinco mandatos consecutivos na Câmara da Capital, tem especialização em Administração Pública e foi líder comunitária e presidente da Associação de Moradores de Consolação.

Veja Também

Derrotados na eleição vão ganhar até R$ 8,9 mil na Prefeitura de Vitória

Com Neuzinha à frente da secretaria, o então secretário interino de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Breno Panetto (Novo), volta a responder pela subsecretaria de Direitos Humanos, cargo para o qual foi nomeado no último dia 5. Ele comandava a secretaria apenas interinamente, até a nomeação de Neuzinha.
No último sábado (16), Panetto foi flagrado sem máscara em uma festa com aglomeração de pessoas, o que vai de encontro às recomendações de distanciamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus. Devido à repercussão nas redes sociais, o subsecretário pediu desculpas em vídeo publicado nas redes sociais. Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que ele seria advertido pela postura.

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Sandro Parrini tentou a reeleição em 2020, mas, com 1.232 votos, não obteve sucesso nas urnas. Ele também apoiou Pazolini na eleição para prefeito. Ex-jogador de futebol, foi subsecretário de Esportes de Vitória durante a gestão de João Coser, que governou o município entre 2005 e 2012.
A partir da nomeação de Parrini, o ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Areia Índio Jorge Ferreira Alves (Republicanos) deixa o comando da pasta, que ocupava interinamente, e assume a subsecretaria de Esportes, para a qual também foi nomeado no dia 5.

OUTROS DERROTADOS NA ELEIÇÃO DE 2020 GANHARAM CARGOS

Parrini e Neuzinha não são os primeiros derrotados a entrarem na gestão de Pazolini. Outros não eleitos já foram nomeados pelo prefeito.
Além de Panetto e Índio, que perderam a disputa para o cargo de vereador, Evandro Figueiredo (Republicanos) também está à frente de uma subsecretaria na gestão – a de Relações Institucionais. Ele é ex-diretor da Câmara de Cariacica e ex-servidor comissionado do gabinete do então deputado estadual Amaro Neto (Republicanos), hoje deputado federal. 
Outros candidatos a vereador que ganharam cargos no Executivo da Capital foram o assistente técnico da Secretaria de Esportes Wilson Barbosa (Republicanos); a assessora técnica da Central de Serviços Lucinéia dos Santos Martins (Republicanos); o gerente de Esporte e Lazer, André Luís Campos Pinheiro Alves (PSD); o assessor técnico de Meio Ambiente Paulo Vitor Dal'Col (PV); e a coordenadora de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, Maria Adelina Diniz (Republicanos). 
De acordo com a prefeitura, todos os nomeados tiveram o currículo analisados para ocuparem os cargos.

Correção

20/01/2021 - 7:25
O texto original desta reportagem informava, incorretamente, que o subsecretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Vitória, Evandro Figueiredo, já foi chefe de gabinete do então deputado estadual Amaro Neto (Republicanos), como a prefeitura informou, por meio de nota. Ele ocupou, sim, uma vaga no gabinete de Amaro, mas o cargo, comissionado, era o de "subcoordenador gabinete de representação parlamentar", como informa o Portal da Transparência da Assembleia. A informação foi corrigida.

LEIA MAIS

De "jacaré" a "vacina do Doria": relembre frases de Bolsonaro sobre vacinação

De volta ao MDB, Rose deve unificar liderança do partido no ES

Os dois ex-vereadores de Vitória que vão compor a equipe de Pazolini

Após exoneração em massa, Pazolini recontrata 42 comissionados em Vitória

Amigo de Pazolini, presidente da Câmara de Vitória diz que vai ser independente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Câmara de Vitória Eleições 2020
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados