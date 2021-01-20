Pazolini nomeia dois ex-vereadores como secretários em Vitória

Sandro Parrini (à esquerda) e Neuzinha de Oliveira (à direita) apoiaram Pazolini na eleição de 2020 Crédito: Reprodução/Redes sociais

Apesar de concorrentes na primeira etapa do pleito, Pazolini e Neuzinha estiveram juntos no segundo turno. A ex-vereadora ficou em sexto lugar no primeiro turno da eleição, com 7.897 votos, e apoiou o agora prefeito na campanha contra o ex-prefeito de Vitória e então candidato João Coser (PT).

Neuzinha cumpriu cinco mandatos consecutivos na Câmara da Capital, tem especialização em Administração Pública e foi líder comunitária e presidente da Associação de Moradores de Consolação.

Com Neuzinha à frente da secretaria, o então secretário interino de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Breno Panetto (Novo), volta a responder pela subsecretaria de Direitos Humanos, cargo para o qual foi nomeado no último dia 5 . Ele comandava a secretaria apenas interinamente, até a nomeação de Neuzinha.

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Sandro Parrini tentou a reeleição em 2020, mas, com 1.232 votos, não obteve sucesso nas urnas. Ele também apoiou Pazolini na eleição para prefeito. Ex-jogador de futebol, foi subsecretário de Esportes de Vitória durante a gestão de João Coser, que governou o município entre 2005 e 2012.

A partir da nomeação de Parrini, o ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Areia Índio Jorge Ferreira Alves (Republicanos) deixa o comando da pasta, que ocupava interinamente, e assume a subsecretaria de Esportes, para a qual também foi nomeado no dia 5.

OUTROS DERROTADOS NA ELEIÇÃO DE 2020 GANHARAM CARGOS

Além de Panetto e Índio, que perderam a disputa para o cargo de vereador, Evandro Figueiredo (Republicanos) também está à frente de uma subsecretaria na gestão – a de Relações Institucionais. Ele é ex-diretor da Câmara de Cariacica e ex-servidor comissionado do gabinete do então deputado estadual Amaro Neto (Republicanos), hoje deputado federal.

Outros candidatos a vereador que ganharam cargos no Executivo da Capital foram o assistente técnico da Secretaria de Esportes Wilson Barbosa (Republicanos); a assessora técnica da Central de Serviços Lucinéia dos Santos Martins (Republicanos); o gerente de Esporte e Lazer, André Luís Campos Pinheiro Alves (PSD); o assessor técnico de Meio Ambiente Paulo Vitor Dal'Col (PV); e a coordenadora de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, Maria Adelina Diniz (Republicanos).

De acordo com a prefeitura, todos os nomeados tiveram o currículo analisados para ocuparem os cargos.