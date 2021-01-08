Amigo de Pazolini, presidente da Câmara de Vitória diz que vai ser independente

A amizade entre o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e o presidente da Câmara da Capital, Davi Esmael (PSD), não é escondida por eles. Os dois são amigos de longa data, desde a faculdade de Direito na FDV, onde estudaram juntos em 2000.
Mas essa relação pessoal, segundo Davi, não vai ser transposta para o Executivo e o Legislativo: “Esse tempo de faculdade, que eu e Lorenzo estivemos um ao lado do outro, nos ensinou a importância de conduzir a relação entre os Poderes de forma independente".
Davi Esmael está em seu terceiro mandato consecutivo como vereador e se tornou, nesta legislatura, o parlamentar mais antigo da Casa.
Estreante no comando da Câmara, ele presidiu uma agitada primeira sessão de votação em 2021, com convocação extraordinária e projetos votados de forma relâmpago. O rito, ressaltou o presidente, obedeceu ao regimento interno da Casa. As propostas, como a Reforma da Previdência municipal, foram enviadas por Pazolini. A maioria dos vereadores decidiu que a votação seria em regime de urgência, 15 minutos após os textos serem protocolados.
Cristão e de perfil conservador, Davi vê com bons olhos a nova composição da Câmara, representada por ideologias diferentes, com parlamentares do Patriota e do PSOL. E diz que pretende fazer dos projetos de cunho religioso uma prioridade durante o mandato de vereador, mas sem dar tratamento especial a eles enquanto presidente. “Sou religioso, mas não sou fundamentalista”, frisou. O fundamentalista é um religioso que acredita nos seus dogmas como verdade absoluta, indiscutível, sem diálogo.
Questionado pela reportagem em entrevista concedida para A Gazeta nesta quinta-feira (07), após longo período de silêncio, o presidente da Câmara recusou-se a falar sobre o projeto que reduziria de 15 para oito o número de assessores que cada vereador teria direito a partir de 2021.
A resolução foi aprovada em maio do ano passado, inclusive com apoio de Davi, mas não teve a redação final publicada pela Câmara e acabou sepultada. O vereador, na ocasião ainda não alçado ao comando da Câmara, não participou da última sessão de 2020, que foi decisiva para o desfecho do projeto. Outros 10 vereadores também não compareceram.
Confira os trechos da entrevista de Davi Esmael:
INDEPENDÊNCIA ENTRE PODERES
"Eu e o Lorenzo [Pazolini] somos amigos de um tempo advindo da faculdade de Direito. Nos bancos da faculdade, a gente aprendeu que os Poderes são independentes e harmônicos. A amizade com ele facilita a harmonia e o conhecimento em Direito facilita o entendimento da independência. Vai ser bem diferente do último biênio, em que os Poderes brigavam. A harmonia permite o diálogo.”
NOVA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA
"O nível de debate e a qualidade da Câmara de Vitória vai melhorar muito nessa nova legislatura. A presença de pessoas que pensam diferente é importante para construir projetos de interesse público na cidade. A ausência de vereadores rotulados de esquerda, durante a legislatura passada, não foi positiva. Temos outros pontos de vista agora. Estou extremamente animado com isso, com essas diferentes opiniões, e o respeito com que elas têm sido apresentadas. Não acho que vamos ter problema na condução de matérias por causa dessas divergências. Karla [Coser] e Camila [Valadão] pensam ideologicamente diferente do Davi, vereador. Mas, enquanto presidente, vou garantir o local de fala delas na Câmara"
VOTAÇÃO RELÂMPAGO NA PRIMEIRA SESSÃO DA CÂMARA
"Aquela sessão foi uma convocação regimental feita pelo prefeito. Eu me apresentei para o trabalho, cumpri o regimento, possibilitei a fala, inclusive, de pessoas interessadas no debate. As pessoas falaram à vontade, na forma que o regimento prevê. A fala foi garantida a todos. A solicitação do adiamento de uma matéria é submetida ao parlamento. Foi uma decisão do colegiado, da maioria de vereadores, para que a votação acontecesse naquele dia. Alguns projetos foram votados naquele dia e terminaram na manhã seguinte, então os pedidos [de adiamento] foram parcialmente atendidos. Pensar diferente não significa ter vontade atendida, o que mantém a vontade dos vereadores não é a vontade do presidente, mas o que o regimento diz. Não cabe ao presidente desobedecer o regimento."
TEMPO PARA LER O PROJETO
"Naquele dia, todos os vereadores foram convocados para uma reunião às 14h com o secretário de Fazenda e o procurador, todos foram convidados, independentemente da proximidade ou não com o prefeito. Eu fui da oposição na última legislatura e nunca fui convidado para ir à prefeitura. Nós recebemos um projeto que previa alguns avanços na proposta que foi sepultada na Câmara na legislatura passada, e fizemos aquilo a que nos foi convocado. A convocação obedeceu aos procedimentos, os ritos regimentais, e qualquer um que estava lá teve a oportunidade de fala garantida. Há um ano que se debate isso no país, não tinha grande complexidade para entender o texto legal. Votar a Reforma da Previdência era importante."
BANDEIRA RELIGIOSA
"Cada vereador tem suas bandeiras e irá trabalhar com elas. A partir do momento que a bandeira vira um projeto, ela vai tramitar. O conservadorismo, aquilo que entendo como expressão de fé, é uma bandeira do Davi. Eu sou conservador, sou cristão, acredito na inerrância da Bíblia, crio os meus filhos dessa forma. Enquanto vereador, pretendo levar isso para a Câmara, por meio de projetos. Enquanto presidente, vou tratar todos os projetos como manda o regimento. Sou conservador, mas não sou fundamentalista."