Davi Esmael (PSD), ao centro, foi eleito presidente da Câmara de Vitória para o próximo biênio Crédito: Mariana Duarte /CMV

Cada um dos vereadores que assumiram as cadeiras no dia 1º de janeiro na Câmara de Vitória vai poder nomear até 15 assessores. Um parecer emitido pela Procuradoria da Casa, nesta quarta-feira (6), entendeu que a resolução votada e aprovada no ano passado , que reduzia o número para 8, não tem validade e, por isso, a regra continua a mesma da legislatura anterior.

Your browser does not support the audio element. Projeto não vinga e Câmara de Vitória mantém 15 assessores para cada vereador

Além de reduzir o número de assessores, a proposta também diminuía o limite mensal de gasto por gabinete, de R$ 36 mil para R$ 29 mil. O valor também está mantido em R$ 36 mil.

A proposta foi aprovada em maio pelos parlamentares e, depois, ficou engavetada, sem ser oficializada. O colunista Vitor Vogas levou o assunto aos holofotes no final do ano e o tema chegou a voltar à pauta do plenário da Casa, mas manobras burocráticas resultaram no arquivamento definitivo.

Um dia após a última sessão do ano, que não teve quórum para votação da redação final da matéria , um dos autores, o então vereador Roberto Martins (Rede), publicou, por conta própria, a resolução em um jornal e, com isso, a decisão sobre a vigência ou não da nova norma passou às mãos do novo presidente da Casa.

A Câmara não respondeu à reportagem, diretamente, nesta quarta se o presidente vai seguir o posicionamento da Procuradoria. Mas, nos bastidores, ninguém duvida que assim será feito.

A Casa informou, apenas, por meio de nota, que a "Procuradoria desta Casa de Leis entendeu que a Legislação vigente é a Resolução nº 1.951, de 07 de abril de 2016, que fixa a possibilidade de até 15 assessores por gabinete parlamentar."

O parecer, bem resumido, tem duas páginas e sublinha que "tramitou no ano de 2020, Projeto de Resolução acerca do tema, porém este não teve seu processo legislativo ultimado conforme determina a legislação acerca do tema."