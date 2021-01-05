Subsecretários da Prefeitura de Vitória vão ter reajuste de 47%

Vereador Davi Esmael (PSD) preside a primeira sessão de 2021 da Câmara de Vereadores de Vitória Crédito: Câmara de Vereadores de Vitória/ Youtube-Reprodução

Os subsecretários da Prefeitura de Vitória , nomeados pela gestão de Lorenzo Pazolini (Republicanos), vão ganhar um reajuste salarial de 47%. A proposta, encaminhada pelo prefeito à Câmara Municipal na segunda-feira (4), foi aprovada pela maioria dos vereadores no mesmo dia. Enquanto os subsecretários que atuavam na última gestão recebiam um salário bruto de R$ 6,1 mil, os de Pazolini vão contar com R$, 8,9 mil.

O projeto de lei registra, no entanto, que as mudanças não devem provocar aumento de despesas para o município. Os valores fixados na lei projetam uma economia de R$ 297,37 mensais. Isso porque, na mesma matéria, ficam extintos 56 cargos comissionados de funções de assessoramento e menor complexidade.

O aumento tem como objetivo atrair pessoas mais qualificadas para atuar como subsecretários, que exercem a função de gestão junto aos secretários na administração direta da cidade.

O texto também cria 10 cargos de assessor sênior, nova função comissionada que vai assessorar diretamente o chefe do Executivo municipal, com os mesmos vencimentos dos subsecretários.

Os assessores terão como responsabilidade aconselhar o prefeito, emitir pareceres sobre relatórios da administração, executar estudos e diagnósticos da realidade do município e atuar como interlocutores do prefeito com a sociedade civil e a imprensa.

"Vitória é uma Capital com um orçamento de R$ 2 bilhões. Para gerir isso é preciso um corpo técnico muito qualificado, bons profissionais. Para conseguir bons profissionais é preciso ter uma boa remuneração. Do jeito que estava as pessoas capacitadas não tinham interesse de trabalhar porque (o valor) não pagava as contas de dentro de casa", defendeu o vereador Delegado Piquet (Republicanos), líder de Pazolini na Câmara.

R$ 8.997 É o novo salário dos subsecretários em Vitória. O valor anterior era de R$ 6.109

O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e dois contrários. O presidente da Casa, Davi Esmael (PSD), não votou. Foram contra a proposta apenas os vereadores Camila Valadão (PSOL) e Andre Brandino (PSC). Durante a sessão, Camila justificou afirmando que não teve tempo hábil de avaliar a proposta, protocolada pelo prefeito minutos antes de a sessão começar.

"Gostaria de mais tempo para analisar o projeto considerando que a extinção de cargos não é apenas uma nomenclatura, de 90 ou 100, trata-se de vidas que estão atuando na nossa cidade. Mais do que extinguir cargos eu gostaria de saber, para entender, se a extinção não afeta os serviços públicos e políticas sociais da nossa cidade. A prefeitura não é uma empresa, por isso não pode seguir uma lógica empresarial", justificou.

O QUE MUDOU

O texto encaminhado aos parlamentares que serão extintos 90 cargos. Na prática, no entanto, vão acabar 56 cargos. Os outros 34 se referem aos subsecretários. A função não foi extinta, apenas mudou de "categoria" passando do provimento em comissão "PC-E" para "PC-SUB-A". Esse último, foi criado para englobar os 34 subsecretários e os 10 novos assessores sênior, com o salário bruto de R$ 8,9 mil.

De acordo com o texto, a despesa mensal com os 90 cargos – que incluía os 34 subsecretários – era de R$ 396.165,37. Já a despesa com os 44 cargos criados – com a alocação dos subsecretários em um novo provimento em comissão – será de R$ 395.868,00.

A prefeitura projeta uma economia de R$ 500 mil por ano "considerando vale-transporte, vale-refeição, contribuição patronal e demais despesas", além dessa diferença no salário bruto.

Além do salário, os servidores comissionados também recebem um vale-alimentação de R$ 320.

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