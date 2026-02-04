Home
>
Política
>
Decisão do TCES aponta servidores da Serra em desvio de função

Decisão do TCES aponta servidores da Serra em desvio de função

Segundo o relator do processo, conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, a documentação apresentada evidenciou supostos indícios de irregularidades na conduta da prefeitura

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:32

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) referendou uma medida cautelar que determina à Prefeitura da Serra a realocação de diversos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz). A decisão estabelece um prazo de 60 dias para que os profissionais retornem às suas unidades de origem, visando cessar um suposto desvio de função que estaria comprometendo a organização administrativa e a execução de políticas públicas setoriais.

Recomendado para você

Segundo o relator do processo, conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, a documentação apresentada evidenciou supostos indícios de irregularidades na conduta da prefeitura

Decisão do TCES aponta servidores da Serra em desvio de função

Policiais passavam pela Avenida Aristides Campos quando viram um homem tentando roubar carro na noite de terça-feira (3); moto que seguia pela via acabou batendo na viatura e o condutor se feriu

Moto bate em viatura durante abordagem a suspeito de assalto em Cachoeiro

Comissão Processante instituída no Legislativo municipal apura denúncias de supostas irregularidades cometidas por Lidiney Gobbi (PP)

Prefeito de Marechal Floriano vai a julgamento e pode ter mandato cassado

Na decisão, com data do último dia 27, é informado que a fiscalização referente ao caso teve início após uma denúncia apontar que servidores ocupantes de cargos finalísticos, como professor de geografia, assistente social, turismólogo, técnico agrícola, motorista e agente de saúde pública, estariam exercendo atividades administrativas na pasta fazendária que seriam incompatíveis com suas atribuições legais.

Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo o relator do processo, conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, a documentação apresentada evidenciou supostos indícios de irregularidade, uma vez que cargos desenhados para áreas específicas — como educação, saúde e assistência social — não poderiam ser deslocados para funções burocráticas de outra secretaria sem ferir o princípio da legalidade.

A Prefeitura da Serra foi procurada na tarde da segunda-feira (2), para comentar a decisão da Corte de Contas. Por nota, o Executivo municipal informou que, em relação à decisão cautelar mencionada, já foi apresentado pedido de reconsideração. "A Procuradoria-Geral do Município acompanha o caso e está em diálogo permanente com os órgãos de controle", afirma o comunicado.

Processos seletivos internos

Em sua defesa no processo, o Executivo municipal informou ao TCES que a lotação teria ocorrido por meio de processos seletivos internos e que os servidores de nível médio desempenhariam apenas atividades de apoio, como atendimento ao contribuinte e conferência documental.

No entanto, o entendimento do tribunal foi de que os argumentos do prefeito, conforme os conselheiros, não afastam a irregularidade, "pois o poder de auto-organização da administração não permitiria a livre realocação de pessoal para funções estranhas às suas carreiras". Além disso, a manutenção desse cenário teria o potencial de gerar danos financeiros, devido ao pagamento de gratificações de produtividade que, em novembro de 2025, teriam chegado a mais de R$ 900 mil.

Por fim, a cautelar também ordena que o município se abstenha de realizar novas lotações nestes moldes, sob pena de responsabilização administrativa dos gestores. O prazo para cumprimento, inicialmente previsto para 30 dias, foi estendido para 60 dias para garantir que a transição ocorra de forma ordenada, evitando a descontinuidade dos serviços essenciais da Secretaria da Fazenda.

*Com informações do TCES

LEIA MAIS SOBRE A POLÍTICA NO ES:

Câmara da Serra tem quatro novos vereadores; veja quem são

Praia e parque: MP apura uso indevido de carro oficial por vice-prefeito de Afonso Cláudio

Justiça nega volta de vereadores afastados e posse de suplentes é mantida na Serra

TCES autoriza contrato de locação na Serra avaliado em R$ 23,7 milhões

Muniz Freire cria 44 cargos ao custo de R$ 1,5 milhão por ano

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais