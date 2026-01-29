Cautelar revogada

TCES autoriza contrato de locação na Serra avaliado em R$ 23,7 milhões

Tribunal de Contas revogou medida publicada em 23 de dezembro do ano passado que suspendia o certame para aluguel de imóvel

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:54

Prefeitura da Serra: imóvel será alugado para abrigar secretarias municipais Crédito: Ricardo Medeiros

A decisão suspendendo o certame foi publicada em 23 de dezembro do ano passado. Já o novo entendimento da Corte de Contas ocorreu durante sessão plenária na última terça-feira (27), com os demais conselheiros do tribunal deixando de referendar a cautelar concedida em regime de plantão pelo conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no mês passado.

O relator do caso no TCES, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, ressaltou no voto colegiado que, com novas informações, entre elas os esclarecimentos prestados pela Prefeitura da Serra, não haveria mais necessidade da manutenção da medida cautelar, sob o risco de comprometer os serviços prestados pelo Executivo municipal. Ele foi acompanhado pelos demais integrantes do colegiado.

Contrato avaliado em mais de R$ 20 milhões

À época da cautelar, consulta feita pela reportagem de A Gazeta ao Portal da Transparência da prefeitura, mostrou que o contrato questionado no Tribunal de Contas tem valor global de R$ 23.736.000,00, com previsão de início em novembro 2025 e término em novembro de 2030.

Na ocasião, a Prefeitura da Serra foi procurada para mais informações sobre o certame e informou, por meio de nota, que estava adotando providências e que o processo seria encaminhado à Procuradoria Geral do Município para orientação quanto às ações a serem seguidas.

A cautelar que havia paralisado a contratação milionária atendeu à representação de um vereador do município, que apontou possíveis falhas na contratação direta. Segundo o autor da ação, a prefeitura não apresentou fundamentação suficiente para justificar o aumento significativo no valor da locação, nem comprovou tecnicamente que outros imóveis disponíveis no mercado não poderiam atender ao interesse público.

O vereador também destacou que o processo de contratação se estendeu por quase um ano, o que, na avaliação dele, descaracteriza qualquer alegação de urgência ou situação emergencial, sugerindo que a urgência teria sido artificialmente construída.

Ao analisar o pedido, em novembro passado, o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun entendeu que estavam presentes os requisitos legais para a concessão da medida cautelar: o perigo na demora e a plausibilidade do direito.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta