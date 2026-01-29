Gastos públicos

Muniz Freire cria 44 cargos ao custo de R$ 1,5 milhão por ano

Prefeito diz que estrutura vigente no município é de 2007 e, por isso, precisa ser atualizada para melhorar a eficiência da gestão.

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 15:09

Vista aérea de Muniz Freire: projeto deverá ser sancionado na segunda-feira (2) Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, está criando 44 cargos em sua estrutura administrativa. A medida prevê impacto financeiro anual de R$ 1.538.926,77 para os cofres da administração. O projeto de lei que autoriza a criação foi aprovado pela Câmara de Vereadores em sessão extraordinária realizada no último dia 9 e aguarda sanção do prefeito Dito Silva (PSB).

O projeto aprovado pelo Legislativo prevê a criação de 2 vagas assessores técnicos, 2 de assessores jurídicos, 3 de gerente, 6 de diretor e 31 de coordenador nível 1.

Os salários previstos para esses cargos ficam em três patamares: R$ 2.154,66 (coordenador nível 1), R$ 2.983,48 (diretor) e R$ 4.350,93 (assessor técnico, assessor jurídico e gerente). As vagas deverão ser distribuídas nas seguintes áreas da prefeitura: Administração, Finanças, Saúde, Educação, Assistência Social e Meio Ambiente, além de coordenações em vários setores da estrutura municipal.



Entre as mudanças, o projeto prevê que Esportes e Lazer deixe de ter secretaria própria e passe a ser incorporado à Cultura, formando uma pasta unificada — o que, segundo a prefeitura, extingue um cargo de secretário.

No impacto financeiro da iniciativa, a prefeitura calcula acréscimo mensal de R$ 128.243,90 e aumento anual de R$ 1.538.926,77 na folha em 2026, já com encargos. Para 2027 e 2028, a projeção é de R$ 1.587.682,37 por ano.

No mesmo projeto, o Executivo municipal também extingue de sua estrutura administrativa um cargo de secretário municipal, dois de superintendente de controle interno e quatro de assessor de apoio jurídico.

Em conversa com reportagem na noite de quarta-feira (28), o prefeito Dito Silva disse que parte da estrutura vigente no município é de 2007 e, por isso, precisou ser atualizada com os novos cargos para melhorar a organização e a eficiência da gestão.

O prefeito ainda afirmou que deve sancionar o projeto na próxima segunda-feira (2). "Era preciso promover essa atualização para que o município possa oferecer os serviços adequados à população. Além disso, a criação não significa que essas novas vagas serão ocupadas automaticamente", disse.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta