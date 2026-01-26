Benefício

Servidores da Câmara de Cariacica vão receber auxílio-alimentação dobrado

Auxílio extra aos funcionários terá o valor de R$ 1.600,00, com o pagamento sendo dividido em duas parcelas de R$ 800,00

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16:39

Câmara de Cariacica: medida não vai beneficiar os vereadores Crédito: Vitor Jubini

Os servidores efetivos e comissionados da Câmara de Cariacica vão receber auxílio-alimentação especial no valor de R$ 1.600,00, dividido em duas parcelas de R$ 800,00. A concessão do benefício extra aos funcionários da Casa de Leis está autorizada em resolução publicada no Diário Oficial do Legislativo na última terça-feira (20). A medida não beneficia os vereadores.

O documento que autoriza o pagamento em dobro do auxílio-alimentação dos servidores é assinado pelo presidente da Câmara, vereador Lelo Couto (MDB). O valor deverá ser creditado nos contracheques de janeiro e fevereiro, com efeitos retroativos ao início deste mês.

Serão contemplados com a iniciativa os servidores que estejam em efetivo exercício na data de publicação da norma e possuam vínculo ativo com a Câmara de Cariacica.

Por fim, o texto da resolução ressalta que as despesas com o auxílio-alimentação duplicado no Legislativo cariaciquense serão cobertas com base em dotações orçamentárias da própria Câmara.

Não há informações sobre o impacto financeiro da medida para os cofres da Casa de Leis. Até a tarde desta segunda-feira (26) não havia registro da resolução no sistema de tramitação de projetos da Câmara.

