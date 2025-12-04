Imóveis sem luz em Muniz Freire e rodovia bloqueada em Castelo após chuva

Após temporal, imóveis sem luz em Muniz Freire e ES 166 interditada em Castelo Crédito: Diivulgação/ Castelo

O temporal que atingiu o Sul do Espírito Santo na tarde de quarta-feira (3) deixou imóveis ficaram sem luz em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. A prefeitura informou que a falta de energia ocorreu devido a um poste que caiu no Centro do município. A situação foi normalizada somente no início da tarde desta quinta-feira (4).

Segundo a Prefeitura de Muniz Freire, o poste caiu na rua Maria Piedade Louzada. A Defesa Civil Municipal acionou a concessionária de energia para o desligamento da rede e a remoção da estrutura danificada. A chuva no município também deixou uma mulher e a filha desalojadas, no Centro, devido a infiltrações na laje da casa delas e aos danos na rede elétrica do imóvel.

Árvore bloqueou a Rodovia Pedro Cola

Em Castelo, a Rodovia Pedro Cola (ES 166) ficou interditada próximo à entrada para São Manoel devido à queda de uma árvore. A Defesa Civil Municipal esteve no local nesta quinta-feira para acompanhar a retirada. O trânsito ficou em meia pista durante os trabalhos e a via foi totalmente liberada no final da manhã.