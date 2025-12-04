Veja vídeo

Temporal derruba cobertura de estacionamento de igreja no Sul do ES

Chuva forte de quarta-feira (3) provocou estragos em Iconha e Rio Novo do Sul; escola foi alagada e quatro pessoas ficaram desalojadas

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 11:31

O temporal de quarta-feira (3) causou estragos no Sul do Espírito Santo. Devido à chuva forte, a cobertura do estacionamento da matriz da Igreja Católica, em Iconha, desabou. O espaço estava preparado para um encontro do grupo de oração durante a noite e o evento precisou ser adiado. A Paróquia Santo Antônio de Pádua informou que ninguém se feriu e uma equipe de técnicos faria a avaliação do local nesta quinta-feira (5). Por segurança, a área está isolada e interditada.

Já em Rio Novo do Sul, a água entrou pelo teto da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Waldemiro Hemerly e inundou um corredor. Seis salas de aula estão interditadas, e estudantes dessas turmas foram realocados para outras salas. As áreas hidráulica, civil e elétrica passarão por reparos nesta quinta-feira, segundo a Secretaria de Estado da Educação (Sedu).

A Sedu informou que uma avaliação da equipe de engenharia apontou que o incidente não foi causado por algum dano na cobertura da escola, que permanece íntegra, mas pelo rompimento de uma tubulação de águas pluviais. Houve uma infiltração e as placas de gesso em um corredor se soltaram.

Casa destelhada e quatro desalojados em Rio Novo do Sul

Ainda no município, o telhado de uma casa, no bairro Santo Antônio, que já estava vulnerável, segundo a Defesa Civil de Rio Novo do Sul, foi arrancado com a força do vento durante o temporal. Quatro pessoas estão desalojadas no município, segundo o último boletim da Defesa Civil Estadual.

Casa destelhada em Rio Novo do Sul Crédito: Defesa Civil de Rio Novo do Sul

