Ciciliotti assume presidência do TCES com foco em inovação e transparência

Conselheiro desde 2019, Luiz Carlos Ciciliotti sucede Domingos Taufner, que agora assume a Corregedoria do Tribunal

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:44

Luiz Carlos Ciciliotti (em pé) discursa durante posse na presidência do TCES Crédito: TCES/Divulgação

Com o compromisso de manter o foco institucional em inovação, transparência e aprimoramento da gestão pública, o conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha tomou posse, na tarde desta segunda-feira (15), como presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) para o biênio 2026–2027. A cerimônia foi realizada em sessão especial no auditório da Corte.

Conselheiro desde 2019 e vice-presidente na gestão que está terminando, Ciciliotti sucede Domingos Taufner, que agora assume a Corregedoria do Tribunal. Ele foi eleito presidente por unanimidade durante a sessão plenária realizada em 21 de outubro.

Na mesma solenidade, também foram empossados os demais integrantes da mesa diretora. Para o próximo biênio, o conselheiro Davi Diniz ocupará a vice-presidência; Domingos Taufner será corregedor; Carlos Ranna permanecerá como ouvidor; e Rodrigo Chamoun continuará à frente da Escola de Contas Públicas.

Em seu discurso de posse, Ciciliotti destacou o desafio de dar continuidade aos avanços institucionais e honrar o legado construído por conselheiros e servidores do Tribunal. Segundo ele, o trabalho desenvolvido ao longo dos anos contribuiu para que o Espírito Santo se tornasse referência nacional em solidez fiscal, responsabilidade na gestão das contas públicas e capacidade de investimento.

“Assumo esta presidência guiado pela missão institucional de melhorar a qualidade de vida das pessoas, com foco no que realmente faz diferença para o cidadão. Isso significa ir além da análise formal dos atos e compreender o Estado como um sistema vivo e complexo, no qual nossas decisões ajudam a construir políticas públicas mais eficientes, transparentes e capazes de transformar a vida do capixaba”, afirmou.

Currículo

Farmacêutico bioquímico, com pós-graduação em Auditoria em Saúde, Ciciliotti acumula experiência em cargos de gestão no governo do Estado e em empresas públicas estaduais e federais. Segundo ele, essa trajetória permitirá uma atuação equilibrada à frente da Corte de Contas, com orientação a quem busca acertar e firmeza no enfrentamento de irregularidades.

“O diálogo, a cooperação e a compreensão da realidade do gestor são essenciais para construir soluções. Conheço as dificuldades concretas da administração pública e sei que a boa governança nasce quando as instituições atuam de forma harmônica, cada uma cumprindo seu papel, mas todas comprometidas com resultados”, destacou.

Continuidade nas entregas feitas pela gestão anterior

O novo presidente também reforçou o compromisso com a continuidade administrativa do Tribunal, ressaltando a importância do planejamento estratégico, de metas claras e de equipes técnicas qualificadas. Ele anunciou que o Plano Bienal 2026–2027 será construído em consonância com as diretrizes do plano atual, fortalecendo projetos estratégicos e mantendo o foco em inovação, transparência e melhoria da gestão pública.

Durante o discurso, Ciciliotti citou iniciativas que consolidam o TCES como uma instituição moderna, como os painéis temáticos de controle, o processo eletrônico, a automação de análises e os sistemas de inteligência desenvolvidos internamente.

O conselheiro também ressaltou o papel do Tribunal de Contas como pilar da democracia. “Ao fiscalizar o uso do dinheiro público, exigir transparência e prevenir irregularidades, estamos garantindo que o Estado sirva ao cidadão. Democracia depende de instituições fortes, e instituições são feitas de pessoas”, afirmou, ao agradecer o trabalho de servidores, conselheiros e procuradores.

Ao final, Ciciliotti agradeceu o apoio da família, em especial da esposa, dos filhos e netos, e afirmou assumir o cargo com serenidade e entusiasmo. “Vamos seguir adiante com equilíbrio, diálogo, inovação, firmeza e humanidade, honrando a confiança que a sociedade deposita no Tribunal de Contas capixaba.”

O novo presidente entra oficialmente em exercício no dia 1º de janeiro de 2026. Entre suas atribuições, estão a direção do Tribunal e de seus serviços auxiliares, a condução das sessões plenárias e a posse de conselheiros, procuradores e servidores da instituição.

Estiveram presentes na solenidade de posse o governador do Estado, Renato Casagrande; o vice-governador, Ricardo Ferraço; a presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Janete Simões; o procurador-geral do Ministério Público Estadual, Francisco Berdeal; o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos; o líder da bancada federal, deputado federal Josias da Vitória; e o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e prefeito de Nova Venécia, Mário Sérgio Lubiana.

