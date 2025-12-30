Home
TCE-ES suspende contrato de locação na Serra avaliado em R$ 23,7 milhões

A decisão, com data de assinatura do último dia 23, atende a uma representação apresentada por um vereador do município, que apontou possíveis falhas na contratação direta

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 18:33

Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Tribunal de Contas  do Espírito Santo (TCE-ES) determinou, de forma cautelar, a suspensão imediata do Contrato nº 149/2025, firmado pela Prefeitura da Serra com a empresa Jardins Locações de Imóveis S/A, para a locação de um imóvel destinado a abrigar diversas secretarias municipais que atualmente funcionam no espaço Pró-Cidadão. A contratação foi realizada por dispensa de licitação, segundo o processo.

Após reportagem de A Gazeta, Fabiano Contarato encaminhou ofício ao Ministério Público do Trabalho (MPT) para abertura de inquérito

Senador do ES pede investigação de hospitais que não pagam piso da enfermagem

Caso envolvia ainda, segundo a Justiça, o uso de servidores públicos em atividades religiosas, como aulas na escola bíblica de uma igreja neopentecostal

TJES mantém condenação de ex-deputado e igreja por 'rachadinha'

De acordo com consulta feita pela reportagem de A Gazeta ao Portal da Transparência do Executivo municipal, no início da noite desta terça-feira (30), o contrato questionado no Tribunal de Contas tem valor global de R$ 23.736.000,00, com previsão de início em novembro deste ano e término em novembro de 2030.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura da Serra informou, por meio de nota, que “está adotando as providências” e que o processo “será encaminhado à Procuradoria Geral do Município para orientação quanto às ações a serem adotadas”. A reportagem também tenta contato com a empresa citada na ação e informa que o espaço segue aberto para eventuais manifestações.

A decisão do TCE-ES, com data de assinatura do último dia 23, atende a uma representação apresentada por um vereador do município, que apontou possíveis falhas na contratação direta. Segundo o autor da ação, a prefeitura não apresentou fundamentação suficiente para justificar o aumento significativo no valor da locação, nem comprovou tecnicamente que outros imóveis disponíveis no mercado não poderiam atender ao interesse público.

O vereador também destacou que o processo de contratação se estendeu por quase um ano, o que, na avaliação dele, descaracteriza qualquer alegação de urgência ou situação emergencial, sugerindo que a urgência teria sido artificialmente construída.

Locação necessária, segundo prefeitura

Em resposta ao Tribunal de Contas, a administração municipal argumentou que a nova locação se tornou necessária em razão do encerramento do contrato anterior e das limitações estruturais do imóvel anteriormente utilizado, que demandaria investimentos elevados para adequação.

A Prefeitura informou ainda que realizou um chamamento público "para prospecção de mercado", com ampla divulgação, sustentando que o procedimento garantiu transparência e permitiu a escolha da proposta mais vantajosa. Segundo o Executivo municipal, o valor negociado estaria abaixo da média de mercado e a escolha do imóvel se baseou em critérios técnicos, com avaliações imobiliárias e pareceres de comissões especializadas.

Ao analisar o pedido, o conselheiro relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun entendeu que estavam presentes os requisitos legais para a concessão da medida cautelar: o perigo na demora e a plausibilidade do direito.

Na decisão, o relator apontou que as justificativas apresentadas pela prefeitura foram consideradas genéricas, sem comprovação técnica da inviabilidade de adaptação do imóvel anterior nem demonstração de que a nova locação, com custo cerca de 50% superior, seria mais vantajosa do ponto de vista econômico. Também foi destacada falha de planejamento, já que os problemas do imóvel antigo eram conhecidos anteriormente, o que enfraquece o argumento de urgência utilizado para justificar a dispensa de licitação.

Outro ponto considerado foi o risco de prejuízo ao erário, uma vez que o contrato já havia sido assinado e os pagamentos mensais estavam prestes a ocorrer. Para o relator, permitir a execução de um contrato com indícios de irregularidade poderia gerar dano imediato aos cofres públicos.

A suspensão foi determinada por decisão monocrática, proferida individualmente pelo relator em regime de plantão, e ainda não foi analisada pelo colegiado do TCE-ES. A decisão é provisória e cabe recurso ao próprio Tribunal de Contas. A Prefeitura da Serra ainda poderá apresentar novas manifestações antes do julgamento definitivo do mérito pelo plenário da Corte.

