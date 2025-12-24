Balanço de gestão

Cais das Artes, turismo e eleições: os destaques da entrevista com Casagrande

Governador do Espírito Santo ainda detalhou recorde de investimentos em educação e os desafios na Segurança Pública

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 09:00

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) aponta melhorias no desenvolvimento do Estado nos últimos, mas também reconhece a necessidade de avanços em áreas como Segurança Pública e Turismo. Esses são alguns pontos da entrevista de balanço de mandato concedida à reportagem de A Gazeta, na manhã desta terça-feira (23).

Durante os mais de 40 minutos de conversa, o mandatário apresentou um apanhado das principais entregas feitas ao longo dos seus sete anos à frente do Executivo estadual e indicou as metas que buscará cumprir para o encerramento de seu segundo mandato consecutivo, em 2026.

Casagrande também aproveitou o momento para apresentar informações atualizadas sobre obras estruturantes do governo que estão em andamento, além de revelar prazos para a entrega de empreendimentos que há anos esperam por conclusão. Um dos emblemas das obras em atraso é o complexo cultural Cais das Artes, em Vitória, iniciado há 15 anos.

Sobre o setor econômico e de infraestrutura, Casagrande disse que o Estado se prepara para passar pelos impactos da Reforma Tributária — que tem em 2026 o primeiro ano dos sete de transição até a efetivação da medida — com um investimento "recorde de R$ 4,4 bilhões em 2025, priorizando a eficiência logística em portos, aeroportos e rodovias como as BRs 101 e 262".

Veto a taxas cartoriais

"Já ouvi todo mundo. Já ouvi a presidente do Tribunal de Justiça [Janete Vargas Simões], ouvi o presidente da Assembleia Legislativa [Marclo Santos]; já conversei com o Ministério Público, que tem interesse no projeto por causa do fundo; já ouvi a Defensoria Pública e, naturalmente, conversei com a Procuradoria Geral do Estado (PGE). Esse é um assunto que não passou por debate mais amplo dentro do governo do Estado. Nós não participamos. Então, estou fazendo uma análise do projeto. Mas, a parte que estabelece o aumento de custo, eu vou vetar", disse Casagrande.

Ainda de acordo com o governador, ainda nesta terça-feira (23), ele deverá decidir se o veto ao projeto será parcial ou total. Casagrande ressaltou já ter informado todas as partes interessadas na proposta a sua decisão de vetar ao menos o trecho que aumenta os custos para registro e escrituras de imóveis.

Segurança pública: "Uma obra inacabada"

Ao tratar da segurança pública, o governador utilizou a metáfora do "filme contra a fotografia" para explicar que, apesar de ocorrências pontuais negativas, a trajetória do Estado é de melhora. Ele destacou a queda no número anual de homicídios, que recuou de patamares próximos a 2.000 para cerca de 800 casos.

Segundo o governador, o Executivo estadual deve apostar em tecnologia, com a expansão do Cerco Inteligente para 800 viaturas com câmeras e o uso de inteligência artificial para elucidar crimes.

"A segurança pública é sempre um grande desafio. Posso dizer que é sempre uma obra inacabada, porque, por mais que você faça, sempre a gente tem muito mais o que fazer", frisou.

O socialista ainda destacou que o Estado tem investido em políticas voltadas ao enfrentamento do crime organizado em território capixaba.

"O enfrentamento ao crime organizado no Espírito Santo passa, antes de tudo, pela inteligência. O Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT, núcleo da Polícia Civil com foco no crime organizado] funciona muito bem e nos permite atacar o crime onde ele é mais sensível: no dinheiro. Nós enfraquecemos as organizações com apreensão de drogas, recuperação de bens e interceptação de armas, ao mesmo tempo em que mantemos presença permanente da polícia nos territórios. Esse equilíbrio entre inteligência, repressão qualificada e proximidade com a comunidade tem trazido mais estabilidade e segurança para regiões que viviam momentos de grande instabilidade", ponderou o governador.

Sobre os casos de violência contra a mulher, o governador ressaltou a consolidação de 18 Salas Marias – espaços em delegacias destinados ao atendimento humanizado a mulheres em situação de violência doméstica. Também citou o uso de tecnologia de monitoramento para agressores e vítimas.

Educação e Infraestrutura: recordes

A educação foi classificada por Casagrande como "a principal entrega" de seu governo. O Estado saltou, segundo dados informados pelo governador, de 32 para 232 escolas em tempo integral e atingiu a marca de 80% das salas de aula climatizadas.

O governador afirmou defender e investir em voltadas à formação cidadã dos estudantes. "Que a escola seja um local onde a gente ensina a disciplina, mas também possa fortalecer valores de respeito às pessoas e especialmente de respeito às mulheres", disse.

Cais das Artes e Pavilhão de Carapina

Durante a entrevista, o governador manteve os prazos anunciados pelo Executivo estadual para a conclusão do Cais das Artes, em Vitória. A inauguração do museu do complexo cultural segue prevista para o fim de janeiro, entre os dias 24 e 29. Já o teatro deve ser entregue no início do segundo semestre de 2026. A informação conflita com resposta do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) ao Tribunal de Contas do Estado (TCES), revelada em primeira mão por A Gazeta, em que aponta previsão de entrega do teatro apenas para dezembro.

"O teatro está programado para o início do segundo semestre do ano que vem. Essa é a data que foi dita e que estou trabalhando com ela. Acho que o DER-ES DRE-ES também procura ser um pouco mais conservador ao dar as informações", reforçou Casagrande.

Sobre o novo Pavilhão de Carapina, na Serra, Casagrande informou que as obras no local devem ser iniciadas nos primeiros meses de 2026. Os trâmites para contratação da empresa responsável pelas intervenções estão em fase de finalização, segundo o governador.

Turismo como pilar da economia

Casagrande destacou o turismo como um dos pilares estratégicos para sustentar a economia capixaba diante da Reforma Tributária. Segundo ele, com a mudança no modelo de arrecadação, o aumento do consumo e do fluxo de pessoas passa a ser decisivo para fortalecer a base de receitas do Estado.

Nesse contexto, o Espírito Santo, ainda de acordo com o mandatário, deixou de ser o “segredo mais bem guardado do Brasil” e passou a investir de forma agressiva na promoção turística, com presença constante nas redes sociais, parcerias com influenciadores e mídias especializadas, além de acordos com operadoras de viagens nacionais e internacionais. A expectativa do governo é que o verão 2025/2026 registre o maior número de turistas da história do Estado.

Os investimentos em infraestrutura turística incluem a revitalização de orlas em municípios como Guarapari, Marataízes, Anchieta e São Mateus, além do início das obras do novo Centro de Convenções. No interior, o foco está no fortalecimento do agroturismo, por meio do programa Caminhos do Campo e da pavimentação de vias estratégicas, entre elas a Estrada Parque do Caparaó, que impulsiona a produção de cafés especiais e estimula a abertura de novas pousadas e restaurantes.

Cenário político e eleições

Em relação às eleições de 2026, o governador manteve a cautela sobre uma possível disputa ao Senado. Afirma que a decisão será tomada apenas em março, após conversas com familiares e aliados.

Sobre a relação com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), após o anúncio do apoio ao vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) como candidato do Palácio Anchieta na disputa pelo Executivo estadual, Casagrande classificou a situação como "normal". Reforçou que a parceria administrativa é o que fortalece ambas as partes. "Eu sou forte no sentido administrativo em Vila Velha porque estou com ele (Arnaldinho). Ele é forte porque está comigo. Separados, nós seríamos fracos".

