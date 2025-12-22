Finanças públicas

Educação e Urbanismo reúnem os maiores valores no Orçamento de Cariacica em 2026

Câmara Municipal aprovou projeto apresentado pelo Executivo, que prevê despesa de R$ 2,13 bilhões no próximo ano

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09:34

Em sessão especial na segunda-feira (15), a Câmara Municipal de Cariacica aprovou o projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Executivo, que prevê despesas de R$ 2,13 bilhões em 2026. Entre as áreas contempladas, Educação e Urbanismo vão receber os maiores valores no próximo ano.

A sessão durou pouco mais de 10 minutos e, segundo informações do presidente da Casa de Leis, vereador Lelo Couto (MDB), todos os parlamentares estavam presentes e aprovaram a proposta do Executivo. Na transmissão pela internet, não aparece painel de votação para o acompanhamento on-line do posicionamento dos parlamentares do município.

Escola General Tibúrcio, em Porto de Santana: Educação é a área que vai receber mais recursos em 2026 Crédito: Carlos Alberto Silva

Mas, durante a votação da proposta, a vereadora Açucena (PT) fez considerações sobre a repartição do Orçamento, queixando-se que áreas como Assistência Social, Cultura e políticas voltadas às mulheres vão receber poucos recursos.

Conforme o projeto aprovado pela Câmara, as seguintes áreas vão receber os maiores volumes de recursos:

Educação: R$ 706,80 milhões

R$ 706,80 milhões Urbanismo: R$ 440,13 milhões

R$ 440,13 milhões Saúde: R$ 255,96 milhões

R$ 255,96 milhões Administração: R$ 149,40 milhões

R$ 149,40 milhões Previdência Social: R$ 117,31 milhões

A Câmara Municipal também tem uma fatia nesse bolo: o projeto destina R$ 52,61 milhões para o Legislativo.

Vale lembrar que o montante não se restringe a investimentos, sendo utilizado também para o pagamento de pessoal e custeio nas áreas contempladas. O Orçamento para 2026 representa um aumento de 16,3% em comparação à proposta orçamentária de 2025, quando as despesas foram fixadas em R$ 1,81 bilhão.

