Educação e Urbanismo reúnem os maiores valores no Orçamento de Cariacica em 2026

22 de dezembro de 2025
Em sessão especial na segunda-feira (15), a Câmara Municipal de Cariacica aprovou o projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Executivo, que prevê despesas de R$ 2,13 bilhões em 2026. Entre as áreas contempladas, Educação e Urbanismo vão receber os maiores valores no próximo ano.
A sessão durou pouco mais de 10 minutos e, segundo informações do presidente da Casa de Leis, vereador Lelo Couto (MDB), todos os parlamentares estavam presentes e aprovaram a proposta do Executivo. Na transmissão pela internet, não aparece painel de votação para o acompanhamento on-line do posicionamento dos parlamentares do município.
Mas, durante a votação da proposta, a vereadora Açucena (PT) fez considerações sobre a repartição do Orçamento, queixando-se que áreas como Assistência Social, Cultura e políticas voltadas às mulheres vão receber poucos recursos.
Conforme o projeto aprovado pela Câmara, as seguintes áreas vão receber os maiores volumes de recursos:
A Câmara Municipal também tem uma fatia nesse bolo: o projeto destina R$ 52,61 milhões para o Legislativo.
Vale lembrar que o montante não se restringe a investimentos, sendo utilizado também para o pagamento de pessoal e custeio nas áreas contempladas. O Orçamento para 2026 representa um aumento de 16,3% em comparação à proposta orçamentária de 2025, quando as despesas foram fixadas em R$ 1,81 bilhão.
