'Sou Bolsonaro mais moderado', diz Flávio em visita ao ES

Indicado pelo pai como pré-candidato à presidência da República, senador veio ao Estado nesta segunda-feira (22) para participar de um culto

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 19:13

Flávio Bolsonaro ressaltou o seu perfil mais centrado e equilibrado em 22 anos na política Crédito: Carlos Alberto Silva

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) prometeu ser um "Bolsonaro mais equilibrado", como pré-candidato à presidência da República. O parlamentar concedeu entrevista coletiva no início da noite desta segunda-feira (22), durante desembarque no Aeroporto de Vitória. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) veio ao Espírito Santo para participar de um culto promovido pelo senador Magno Malta (PL), seu aliado e presidente estadual do Partido Liberal.

Desde que foi anunciado, no início deste mês, como o representante do bolsonarismo na corrida eleitoral do próximo ano, o parlamentar tem se autodeclatado uma versão "mais equilibrada" de seu pai.

Questionado pela reportagem de A Gazeta, sobre como seria essa versão "moderada" de Bolsonaro, Flávio citou maior capacidade de diálogo e mais foco nos reais problemas da sociedade.

"Significa ser quem eu sempre fui. Estou há 22 anos na política. Sempre tive perfil mais centrado, de equilíbrio, de buscar resolver as coisas de maneira prática, para o bem das pessoas. Então, é esse Flávio que as pessoas vão conhecer. É isso o que vou fazer", disse o senador.

Essa é a primeira visita de Flávio Bolsonaro ao Estado como pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2026. No início deste mês, ele foi indicado pelo próprio pai, que está preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, desde 22 de novembro, condenado a 27 anos e três meses de prisão no caso da trama golpista.

Cidadão vitoriense

Ainda durante sua passagem pelo Aeroporto de Vitória, Flávio Bolsonaro foi homenageado com o título de cidadão vitoriense. A honraria foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Vitória, após ter sido proposta pelo vereador bolsonarista Armandinho Fontoura (PL).

Autor da proposta, Armandinho afirmou que a homenagem tem caráter institucional. Segundo o vereador, o título reconhece uma liderança nacional que mantém diálogo com o Espírito Santo e simboliza a relação do senador com a capital capixaba.

Além do pré-candidato à presidente da República, o evento organizado por Magno Malta, que acontece na noite desta segunda (22), em Vitória, também contará com a presença de outros dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro: Carlos Bolsonaro (PL), vereador pelo Rio de Janeiro; e Renan Bolsonaro (PL), vereador de Balneário Camboriú, Santa Catarina.

De acordo com a organização, Flávio Bolsonaro e os demais convidados não cumprem outras agendas oficiais no Estado.

