Homem esfaqueia ex-companheira em briga por ciúmes em Presidente Kennedy
Um homem de 51 anos esfaqueou a ex-companheira, de 46, durante uma discussão na localidade de Boa Esperança, zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (19). A Polícia Militar (PM) encontrou a vítima ensanguentada, com um corte profundo em uma das mãos e dois ferimentos no peito. Segundo relato da mulher aos policiais, a briga teria sido motivada por ciúmes. Ela foi socorrida por uma ambulância e encaminhada ao Hospital Tancredo Neves, no município.
De acordo com a PM, o suspeito foi localizado na própria residência e indicou onde estava a faca utilizada no crime, que foi apreendida. Ele foi conduzido à delegacia. Após receber atendimento médico, a vítima também foi levada à unidade policial para prestar depoimento.
A Polícia Civil foi procurada para informar sobre o encaminhamento dado ao suspeito, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.