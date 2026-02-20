Homem esfaqueia ex-companheira em briga por ciúmes em Presidente Kennedy

Um homem de 51 anos esfaqueou a ex-companheira, de 46, durante uma discussão na localidade de Boa Esperança, zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (19). A Polícia Militar (PM) encontrou a vítima ensanguentada, com um corte profundo em uma das mãos e dois ferimentos no peito. Segundo relato da mulher aos policiais, a briga teria sido motivada por ciúmes. Ela foi socorrida por uma ambulância e encaminhada ao Hospital Tancredo Neves, no município.