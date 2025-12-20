De 11 para 19

Câmara de São Mateus aprova aumento do número de vereadores para 2028

O projeto foi aprovado, mas precisa ainda ser sancionado pelo presidente da Casa e, após sanção, será enviado ao Cartório Eleitoral

Thaiz Lepaus Repórter

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 11:35

Câmara de São Mateus aprovou em segundo turno aumento do número de vereadores para 2028 Crédito: Câmara Municipal de São Mateus

Em sessão extraordinária realizada nesta quinta (18), a Câmara Municipal de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, aprovou em segundo turno o aumento do quadro de vereadores de 11 para 19, por meio de uma emenda à Lei Orgânica do Município. A mudança passa a valer na próxima eleição municipal.

O vice-presidente da Casa, Wan Borges (PSB), disse que em breve o texto estará disponível no site da Câmara para os cidadãos terem acesso, mas antes ele precisa ser sancionado pelo presidente da Câmara, Wanderlei Segantini (MDB). Wan Borges também explica que a ampliação do número de cadeiras ocorre por necessidade, em vista do número de habitantes do município.

“São Mateus possui hoje quase 140 mil habitantes, conforme o último Censo, mas contava com apenas 11 vereadores, quantitativo equivalente ao de municípios com cerca de 30 mil habitantes. A Constituição Federal permite até 19 parlamentares em cidades com população entre 120 mil e 160 mil habitantes, faixa na qual São Mateus se enquadra”, destaca.

O projeto já havia sido aprovado em primeiro turno na legislatura passada, em 2024, quando o presidente da casa era Paulo Fundão (UNIÃO). Agora foi concluído em segundo turno, tendo voto a favor de 10 dos 11 vereadores que compõem à Casa. Apenas Isamara da Farmácia (UNIÃO) foi contrária.

Ela manteve o voto do primeiro turno, na qual também votou de forma contrária. Ela explicou à reportagem que o principal motivo da decisão foi manter a coerência, por conta do seu primeiro voto, mas reforça que se o número aumentasse para uma quantidade menor - 15 vereadores, por exemplo - seria melhor.

“Quantidade não significa necessariamente qualidade”, enfatiza.

O argumento principal dos que defendem à emenda é o aumento da representatividade política, considerando o número de habitantes de São Mateus. Após ser aprovado pelo presidente da Casa, o texto será encaminhado para o Cartório Eleitoral, que vai oficializar a mudança para a próxima eleição.

