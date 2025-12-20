Home
Câmara de São Mateus aprova aumento do número de vereadores para 2028

O projeto foi aprovado, mas precisa ainda ser sancionado pelo presidente da Casa e, após sanção, será enviado ao Cartório Eleitoral

Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 11:35

Câmara de São Mateus aprovou em segundo turno aumento do número de vereadores para 2028 Crédito: Câmara Municipal de São Mateus

Em sessão extraordinária realizada nesta quinta (18), a Câmara Municipal de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, aprovou em segundo turno o aumento do quadro de vereadores de 11 para 19, por meio de uma emenda à Lei Orgânica do Município. A mudança passa a valer na próxima eleição municipal.

O vice-presidente da Casa, Wan Borges (PSB), disse que em breve o texto estará disponível no site da Câmara para os cidadãos terem acesso, mas antes ele precisa ser sancionado pelo presidente da Câmara, Wanderlei Segantini (MDB). Wan Borges também explica que a ampliação do número de cadeiras ocorre por necessidade, em vista do número de habitantes do município.

“São Mateus possui hoje quase 140 mil habitantes, conforme o último Censo, mas contava com apenas 11 vereadores, quantitativo equivalente ao de municípios com cerca de 30 mil habitantes. A Constituição Federal permite até 19 parlamentares em cidades com população entre 120 mil e 160 mil habitantes, faixa na qual São Mateus se enquadra”, destaca.

O projeto já havia sido aprovado em primeiro turno na legislatura passada, em 2024, quando o presidente da casa era Paulo Fundão (UNIÃO). Agora foi concluído em segundo turno, tendo voto a favor de 10 dos 11 vereadores que compõem à Casa. Apenas Isamara da Farmácia (UNIÃO) foi contrária.

Ela manteve o voto do primeiro turno, na qual também votou de forma contrária. Ela explicou à reportagem que o principal motivo da decisão foi manter a coerência, por conta do seu primeiro voto, mas reforça que se o número aumentasse para uma quantidade menor - 15 vereadores, por exemplo - seria melhor.

“Quantidade não significa necessariamente qualidade”, enfatiza.

O argumento principal dos que defendem à emenda é o aumento da representatividade política, considerando o número de habitantes de São Mateus. Após ser aprovado pelo presidente da Casa, o texto será encaminhado para o Cartório Eleitoral, que vai oficializar a mudança para a próxima eleição.

