ES recebe novo alerta de chuvas intensas para 23 cidades

A previsão aponta para volume entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, de 40 a 60 km por hora

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 08:48

Alerta de chuvas intensas alcança 23 municípios do ES neste sábado (20) Crédito: Reprodução/Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado(20), mais um alerta amarelo de chuvas intensas para 23 municípios do Espírito Santo. O aviso é classificado como de perigo potencial e vale para o dia todo.

A previsão aponta para volume de chuvas entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm por dia, e ventos intensos, de 40 a 60 km por hora.

O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta as pessoas a não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. A recomendação é para também evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Municípios sob alerta de chuvas intensas:

Alegre Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibitirama Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta

Para mais informações ou em emergências, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

