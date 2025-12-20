ES recebe novo alerta de chuvas intensas para 23 cidades

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 08:48
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado(20), mais um alerta amarelo de chuvas intensas para 23 municípios do Espírito Santo. O aviso é classificado como de perigo potencial e vale para o dia todo.
A previsão aponta para volume de chuvas entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm por dia, e ventos intensos, de 40 a 60 km por hora.
O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.
Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta as pessoas a não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. A recomendação é para também evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Municípios sob alerta de chuvas intensas:
Para mais informações ou em emergências, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
