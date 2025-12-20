Home
ES recebe novo alerta de chuvas intensas para 23 cidades

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 08:48

Alerta de chuvas intensas alcança 23 municípios do ES neste sábado (20)
Alerta de chuvas intensas alcança 23 municípios do ES neste sábado (20) Crédito: Reprodução/Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado(20), mais um alerta amarelo de chuvas intensas para 23 municípios do Espírito Santo. O aviso é classificado como de perigo potencial e vale para o dia todo.

A previsão aponta para volume de chuvas entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm por dia, e ventos intensos, de 40 a 60 km por hora. 

O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta as pessoas a não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. A recomendação é para também evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Municípios sob alerta de chuvas intensas:

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivácqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Divino de São Lourenço
  8. Dores do Rio Preto
  9. Guaçuí
  10. Ibitirama
  11. Irupi
  12. Itapemirim
  13. Iúna
  14. Jerônimo Monteiro
  15. Marataízes
  16. Mimoso do Sul
  17. Muniz Freire
  18. Muqui
  19. Piúma
  20. Presidente Kennedy
  21. Rio Novo do Sul
  22. São José do Calçado
  23. Vargem Alta

Para mais informações ou em emergências, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

