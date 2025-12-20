Motorista morre após carro capotar e bater em barranco em Cachoeiro de Itapemirim

Veículo da vítima ficou com as rodas para cima após capotar e bater em um barranco na ES 164 Crédito: Leitor/A Gazeta

Um carro capotou na noite de ontem (19) na rodovia ES-164, em Cachoeiro de Itapemirim, após o motorista realizar uma curva e bater o veículo em um barranco. Com o impacto, Diego Melo Oliveira Fernandes, que dirigia o automóvel, foi a óbito ainda no local do acidente. A vítima teve o corpo removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro após o acidente.

Segundo a polícia, Ele seguia rumo ao distrito de Soturno, quando teria perdido o controle da direção em uma curva e depois ocorreu o capotamento seguido da batida no barranco às margens da rodovia. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a esposa da vítima, que esteve no local após o acidente, ficou com o celular do marido, e os demais pertences foram entregues ao irmão dele.