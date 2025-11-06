Missão institucional

Magno Malta propõe intercâmbio com El Salvador à CPI do Crime Organizado

Mesmo de licença médica, o senador requisitou à comissão uma diligência ao país latino-americano e um convite ao presidente salvadorenho para participar de sessão

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:18

Magno Malta apresentou dois requerimentos à CPI do Crime Organizado Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Embora esteja de licença médica e afastado das atividades presenciais da CPI do Crime Organizado, o senador capixaba Magno Malta (PL) apresentou dois requerimentos à comissão propondo um intercâmbio com El Salvador. Uma das propostas é fazer uma diligência oficial ao país latino-americano e, outra, é convidar o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, a participar de uma sessão do colegiado.

El Salvador sob o comando de Bukele é considerado por Malta, assim como outros políticos de direita, uma referência em estratégias de segurança pública.

"A missão tem caráter técnico e institucional e busca conhecer de perto as medidas adotadas pelo governo salvadorenho no Plano de Controle Territorial, que resultou na prisão de mais de 78 mil membros de facções criminosas desde 2022, além do fortalecimento da estrutura carcerária e da retomada do controle estatal em áreas antes dominadas por grupos armados", pontua a equipe de Malta.

Durante a visita, ainda segundo o senador, "os membros da CPI poderão participar de reuniões com autoridades locais, visitar o Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), megaprisão símbolo da política de 'tolerância zero' contra o crime, e dialogar com parlamentares e especialistas em segurança pública."

O segundo requerimento convida o presidente Nayib Bukele a participar de uma sessão da CPI, presencialmente ou por videoconferência, para compartilhar experiências, resultados e estratégias aplicadas em seu país. Para Malta, ouvir o líder salvadorenho contribuirá para subsidiar políticas públicas e futuras legislações brasileiras voltadas ao combate ao crime organizado.

Apesar dos requerimentos, Malta segue de licença médica até 30 de novembro. A equipe do senador explicou que, para os trabalhos presenciais na CPI, Eduardo Girão (Novo-CE) é o suplente que o substitui. Contudo, o capixaba acompanha e participa dos trabalhos no Senado Federal, e particularmente na comissão, na medida de suas possibilidades.

