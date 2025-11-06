Home
>
Política
>
Magno Malta propõe intercâmbio com El Salvador à CPI do Crime Organizado

Magno Malta propõe intercâmbio com El Salvador à CPI do Crime Organizado

Mesmo de licença médica, o senador requisitou à comissão uma diligência ao país latino-americano e um convite ao presidente salvadorenho para participar de sessão

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:18

Magno Malta deu declarações à imprensa na noite de segunda-feira (21))
Magno Malta apresentou dois requerimentos à CPI do Crime Organizado Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Embora esteja de licença médica e afastado das atividades presenciais da CPI do Crime Organizado, o senador capixaba Magno Malta (PL) apresentou dois requerimentos à comissão propondo um intercâmbio com El Salvador. Uma das propostas é fazer uma diligência oficial ao país latino-americano e, outra, é convidar o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, a participar de uma sessão do colegiado. 

Recomendado para você

Mesmo de licença médica, o senador requisitou à comissão uma diligência ao país latino-americano e um convite ao presidente salvadorenho para participar de sessão

Magno Malta propõe intercâmbio com El Salvador à CPI do Crime Organizado

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade na quarta-feira (5), durante a Operação Patronato de Ferro

MPES investiga uso de maquinário público em áreas privadas em Ibitirama

Presidente estadual do partido é também prefeito de Colatina e afirmou à coluna que não pretende "antecipar o calendário eleitoral"

Entre Hartung e Ricardo: como Renzo Vasconcelos se equilibra no PSD capixaba

El Salvador sob o comando de Bukele é considerado por Malta, assim como outros políticos de direita, uma referência em estratégias de segurança pública. 

"A missão tem caráter técnico e institucional e busca conhecer de perto as medidas adotadas pelo governo salvadorenho no Plano de Controle Territorial, que resultou na prisão de mais de 78 mil membros de facções criminosas desde 2022, além do fortalecimento da estrutura carcerária e da retomada do controle estatal em áreas antes dominadas por grupos armados", pontua a equipe de Malta. 

Leia mais

Imagem - Bukele pode se reeleger indefinidamente, decide Congresso de El Salvador

Bukele pode se reeleger indefinidamente, decide Congresso de El Salvador

Imagem - Minhas soluções mágicas para o crime organizado, parte 2

Minhas soluções mágicas para o crime organizado, parte 2

Durante a visita, ainda segundo o senador, "os membros da CPI poderão participar de reuniões com autoridades locais, visitar o Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), megaprisão símbolo da política de 'tolerância zero' contra o crime, e dialogar com parlamentares e especialistas em segurança pública."

O segundo requerimento convida o presidente Nayib Bukele a participar de uma sessão da CPI, presencialmente ou por videoconferência, para compartilhar experiências, resultados e estratégias aplicadas em seu país. Para Malta, ouvir o líder salvadorenho contribuirá para subsidiar políticas públicas e futuras legislações brasileiras voltadas ao combate ao crime organizado.

Apesar dos requerimentos, Malta segue de licença médica até 30 de novembro. A equipe do senador explicou que, para os trabalhos presenciais na CPI, Eduardo Girão (Novo-CE) é o suplente que o substitui. Contudo, o capixaba acompanha e participa dos trabalhos no Senado Federal, e particularmente na comissão, na medida de suas possibilidades.

Leia mais

Imagem - Marcos do Val quer convocar até foragido para a CPI do Crime Organizado

Marcos do Val quer convocar até foragido para a CPI do Crime Organizado

Imagem - Tráfico, milícia e criptomoedas: pontos que vão ser investigados pela CPI do Crime Organizado

Tráfico, milícia e criptomoedas: pontos que vão ser investigados pela CPI do Crime Organizado

Imagem - Quem é quem na CPI do crime organizado? Veja os senadores escalados

Quem é quem na CPI do crime organizado? Veja os senadores escalados

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais