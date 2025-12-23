Veja entrevista

Casagrande cita avanços e aponta áreas a melhorar no governo do ES em 2026

Governador do Espírito Santo concedeu entrevista ao site A Gazeta e fez um balanço da gestão em 2025

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11:55

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), concedeu entrevista ao site A Gazeta, na manhã desta terça-feira (23), e fez um balanço da gestão em 2025. Durante a conversa, o chefe do Executivo estadual citou dois pontos positivos do governo neste ano e dois em que o Estado ainda precisa avançar em 2026. (Assista acima).

Entre os pontos positivos, Casagrande citou os avanços na educação e na logística do Estado. Já entre os que precisam melhorar, destacou a segurança pública e o atendimento na área da saúde.

Em 2025, Casagrande completa sete anos ininterruptos à frente do governo do Espírito Santo. Reeleito em 2022, o governador pode deixar o mandato, antes de concluí-lo, em abril, para disputar o Senado. Na última quinta-feira (18), inclusive, confirmou que dará apoio ao vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) como candidato à sua sucessão, nas eleições de 2026.

