Pazolini nomeia jovem negro, gay e filiado ao Novo como subsecretário de Direitos Humanos

Breno Panetto Crédito: Breno Panetto

O estudante de Direito Breno Panetto, 24 anos, foi nomeado pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para o cargo de subsecretário municipal de Direitos Humanos. Negro e homossexual, Panetto é filiado ao Novo e foi candidato a vereador de Vitória pelo partido na eleição de 2020. Escolhido por 1.669 eleitores, obteve mais votos que cinco dos 15 vereadores eleitos, mas não conseguiu entrar devido ao quociente eleitoral (não atingido pelo Novo)

Panetto também é ex-coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL) no Espírito Santo. Em dezembro de 2019, ele deixou a função, pois já estava preparando a candidatura a vereador.

Em Vitória, o Novo concorreu à prefeitura com o coronel Nylton Rodrigues, que ficou em 8º lugar, com 1,68% dos votos válidos. Durante todo o processo, o MBL-ES não apoiou nenhum candidato oficialmente. No 2º turno, Panetto apoiou pessoalmente Pazolini contra o ex-prefeito João Coser (PT), assim como alguns coordenadores locais do MBL, o movimento cívico de direita que defende uma agenda liberal na economia e que teve importante participação na organização de protestos em prol do impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016.

Em sua conta no Facebook, o novo subsecretário se define como um “ativista da liberdade”. Além de ex-porta-voz do MBL no Espírito Santo, ele já trabalhou na Câmara de Vitória, foi estagiário no MPF, conselheiro universitário da Ufes, coordenador nacional do movimento Universidades Livres, coordenador estadual do Students for Liberty Brazil (Estudantes Pela Liberdade Brasil) e fundador do opção Ufes Livres.

Em conversa com a coluna, Panetto explicou que a subsecretaria assumida por ele (a única existente na Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos) tem uma série de atribuições, como as políticas de defesa e garantia dos direitos humanos, a defesa do consumidor (Procon), as políticas de encaminhamento ao mercado de trabalho, o Centro de Referência da Juventude, o Programa de Atendimento ao Superendividado e o Vitória Acolhe - Centro de Referência de Direitos Humanos (inaugurado em janeiro de 2020, na gestão do então secretário Bruno Toledo, que também foi candidato a vereador, pelo Cidadania).

O novo subsecretário afirma que pretende ajudar a instituir uma nova perspectiva na secretaria. “Vamos trabalhar de maneira técnica para melhorar ainda mais esses ativos na cidade. A nossa mudança de paradigma é ampliar as oportunidades e melhorar os indicadores de resultados das nossas políticas públicas. Vamos focar muito nos resultados e desenvolver um trabalho muito técnico, seguindo o compromisso de campanha assumido pelo prefeito Pazolini. Já passei por movimentos como o MBL. Agora estou como gestor e vou atuar de forma muito técnica. Sou um jovem negro, da periferia e assumidamente homossexual. É importante dar ênfase a isso”, afirma Panetto, que está prestes a concluir o curso de Direito na Ufes.

O cargo de secretário(a) municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho ainda não foi preenchido por Pazolini. A ex-vereadora Neuzinha de Oliveira (PSDB) é amplamente cotada para o posto. Ela concorreu à Prefeitura de Vitória em 2020 e, derrotada no 1º turno com 4,61% dos votos válidos, também apoiou Pazolini no 2º.

Em tempo: quando Pazolini era deputado estadual, o MBL-ES fazia, com certa frequência, publicações favoráveis a ele, apoiando posicionamentos do então parlamentar na Assembleia.

OUTROS SUBSECRETÁRIOS

Em edição do Diário Oficial publicada nesta terça-feira (5), Pazolini nomeou pelo menos outros dois candidatos a vereador não eleitos no pleito municipal de novembro passado. O ex-técnico da Seleção Brasileira de futebol de areia Índio Jorge Ferreira Alves (Republicanos) assumiu a Subsecretaria Municipal de Esportes. Como candidato a vereador, ele teve 861 votos. O cargo de secretário deve ir para o ex-vereador e ex-jogador de futebol Sandro Parrini (DEM). Com 1232 votos, ele não conseguiu a reeleição.