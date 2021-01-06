Lorenzo Pazolini publicou um decreto exonerando os servidores comissionados da Prefeitura de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Pazolini exonera quase todos os comissionados da Prefeitura de Vitória

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) , exonerou, na noite de terça-feira (05), quase todos os servidores comissionados da prefeitura, com exceção de profissionais que atuam em cargos de diretoria e coordenação de algumas áreas, a exemplo de diretores de unidades de saúde e escolas municipais.

A manutenção temporária de alguns servidores foi justificada pelo prefeito pela “necessidade da manutenção dos serviços essenciais e de natureza contínua da Prefeitura de Vitória”.

O ato foi publicado no Diário Oficial do município e passa a valer a partir desta quarta-feira (06). A prefeitura conta com mais de 700 comissionados, segundo o Portal da Transparência.

Confira o decreto com a lista de servidores mantidos:

Arquivos & Anexos Diário Oficial de Vitória (05/01) Prefeito Lorenzo Pazolini publicou a exoneração de servidores comissionados Tamanho do arquivo: 946kb Baixar

Na mesma publicação, o prefeito também exonerou aqueles que exercem funções gratificadas, como uma forma de redução de despesas diante da situação financeira do município.

No dia 2 de janeiro, o prefeito já havia exonerado os então secretários municipais e nomeado a equipe que faz parte da atual gestão.

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