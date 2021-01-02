Arnaldinho vai contingenciar 30% do orçamento das secretarias e cortar 50% dos comissionados

As primeiras medidas tomadas pelos prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), empossado na tarde desta sexta-feira (1º), vão ter como objetivo cortar gastos no município. O novo chefe do Executivo da cidade canela-verde vai contingenciar 30% do orçamento das secretarias e cortar 50% dos cargos comissionados.
A única secretaria que, segundo o prefeito, não vai sofrer o corte é a de Saúde, por causa da pandemia de Covid-19.
"A cidade hoje, infelizmente, tem o maior número de infectados pelo novo coronavírus. Não podemos cortar o custeio em saúde, tem que ter prioridade. Mas em todas as outras isso vai ser feito, cada uma delas vai ter que cortar 30%. Prezamos por um orçamento responsável e pelas contas públicas", disse.
O prefeito eleito vai reduzir pela metade, em 50%, os cargos comissionados, que são de confiança do chefe do Executivo e de livre nomeação. Atualmente, 1.100 pessoas exercem cargos comissionados na prefeitura, de acordo com o prefeito. No Portal de Transparência de Vila Velha constam 886.
Em dezembro, o ex-prefeito Max Filho (PSDB) havia exonerado todos os servidores comissionados e secretários do município em ato publicado no Diário Oficial. Na ocasião, apenas conselheiros tutelares e diretores de unidades de ensino foram mantidos nas funções.
A medida passou a valer a partir de 31 de dezembro, ou seja, Arnaldinho tomou posse como prefeito, nesta sexta-feira, com o quase todos os cargos comissionados desocupados. Ele será o responsável por recompor o quadro.
Outras duas medidas que vão ser adotadas pelo prefeito, como primeiras ações do mandato: renovação do decreto de calamidade e emergência da pandemia e realização de uma auditoria em todos os contratos existentes na Prefeitura de Vila Velha.
"Vamos analisar todos os contratos e ver o que pode ser cortado, o que dá para renegociar. Nossa gestão vai ser muito responsável com as finanças do município principalmente diante deste momento", garantiu Arnaldinho.
Os decretos devem ser assinados na próxima segunda-feira (4).
"ELE [MAX FILHO] ESTEVE AUSENTE NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS"
Durante o discurso de posse, Arnaldinho não mencionou o ex-prefeito Max Filho (PSDB), que tentou a reeleição e saiu derrotado, ou a antiga administração. Os dois protagonizaram diversos embates durante a campanha e não se falaram durante a transição de governos, que ocorreu de forma tensa e conturbada na cidade.
Max também não esteve na sessão solene de posse de Arnaldinho.
Ao ser questionado sobre a ausência de Max, Arnaldinho disparou: "Ele esteve ausente hoje e nos últimos quatro anos", se referindo ao mandato do ex-prefeito.
Segundo Arnaldinho, a gestão dele vai ser próxima da Câmara e permitir o diálogo, algo que, na visão dele, o ex-prefeito não fez.
"Os vereadores vão encontrar um prefeito que foi vereador durante oito anos e que vai dar a eles a oportunidade de dialogar com a administração de ter portas abertas, o que, eu, enquanto vereador, não tive da antiga gestão. Vamos construir políticas juntos", finalizou.
Após a posse nesta sexta, Arnaldinho abriu a prefeitura com os vereadores. Lá, todos os parlamentares tiveram a oportunidade de discursar, momento transmitido pelo canal do prefeito no YouTube.