Euclério toma posse e promete 100 equipes de Saúde da Família em Cariacica

Com um discurso marcado pelo anúncio de promessas nas áreas de infraestrutura e saúde, Euclério Sampaio (DEM) tomou posse, na manhã desta sexta-feira (1º), como prefeito de Cariacica. Entre as medidas estão a contratação imediata de 350 agentes de saúde, expansão do número de equipes da Saúde da Família de 24 para 100 até o final do primeiro ano de mandato e ampliação do horário de atendimento, das 7h às 19h, de até 10 unidades de saúde nos primeiros 100 dias de gestão.
Na sessão solene de posse, realizada no plenário da Câmara Municipal, estavam presentes os vereadores eleitos, o prefeito, a vice-prefeita, Enfermeia Edna (Avante), o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), principal aliado político e articulador da candidatura do demista, e o novo secretário municipal de Governo, Messias Donato, que foi vereador no município de 2013 a 2016. Todos usavam máscara, mas tiravam a proteção para conversar entre si e discursar na tribuna.
Euclério iniciou o discurso dele agradecendo nominalmente cada um dos presentes, ressaltando, a todo momento, a "proximidade" que tem com cada um deles. "O discurso de união não vai ficar no papel. Ninguém faz nada sozinho. Eu preciso de todos vocês e Cariacica precisa de tudo. Cariacica tem pouco dinheiro, mas você consegue fazer muita coisa com a ajuda dessa Casa, dos parlamentares e do governo estadual", assinalou.
Ainda na área da saúde, Euclério anunciou a implantação da telemedicina na rede municipal, a criação de um sistema de agendamento on-line de consultas e o lançamento de programas como o "Nascer Saudável", para o acompanhamento de gestantes, e "Meu Especialista". O prefeito não deu, no entanto, prazos ou detalhes sobre a implantação dessas medidas.
MEDIDAS PARA INFRAESTRUTURA
Outra área prioritária para o prefeito nos primeiros dias de mandato é a infraestrutura. Euclério anunciou que terá início nos próximos dias a revitalização do bairro Campo Grande e uma grande operação de limpeza da cidade com capinação, varrição de ruas e pintura de meio-fio. A limpeza, de acordo com ele, começará na segunda-feira (4), no bairro Jardim América e na área da BR 262, a qual chamou de "cartão postal do município".
Para amenizar os transtornos causados por chuvas, o novo prefeito também anunciou que quatro máquinas vão começar a fazer a drenagem de valões no município, inicialmente nos bairros Nova Brasília, Flexal e Jardim América.
MESA DIRETORA E LÍDER DO GOVERNO
A sessão solene foi dividida em três momentos e foi conduzida pelo vereador mais votado na eleição de 2020, Edgar do Esporte (PSL). Inicialmente, os vereadores tomaram posse. Em seguida, deram posse ao prefeito e à vice-prefeita. E, por fim, fizeram a eleição da Mesa Diretora da Câmara pelos próximos dois anos.
Como era esperado, a maioria dos vereadores é alinhada ao prefeito e houve consenso para a formação de uma chapa única, encabeçada pelo vereador Lelo Couto (DEM), como presidente. O nome dele para comandar a Casa já era dado como certo nos bastidores. Edson Nogueira (Podemos), aliado de Marcelo Santos, é o 1º vice-presidente; Renato Machado (Avante), 2º vice-presidente; Edgar do Esporte, 1º secretário; Paulo Foto (PROS), 2º secretário, e Preto (PSB), 3º secretário.
O ex-presidente da Casa, César Lucas (PV), que ocupava a cadeira desde 2015, foi escolhido como líder de Euclério no Legislativo. O PV não apoiou a candidatura do demista durante a eleição, mas César Lucas é próximo do governador Renato Casagrande (PSB), que apoiou indiretamente a candidatura de Euclério.
VEREADORES EMPOSSADOS
Dos 19 vereadores que tomaram posse na manhã desta sexta-feira, 11 já ocupavam uma cadeira na Casa e foram reeleitos. Veja a lista completa.
- Edgar do Esporte (PSL) - 3.632 votos
- Lelo Couto (DEM) - 2.824 votos
- Netinho (DC) - 2.756 votos
- Cleidimar Alemão (PROS) - 2.741 votos
- Lei (DEM) - 2.711 votos
- Léo do IAPI (PDT) - 2.657 votos
- Renato Machado (AVANTE) - 2.568 - votos
- Preto (PSB) - 2.388 - votos
- Sérgio Camilo (PRTB) - 2.371 - votos
- César Lucas (PV) - 2.346 votos
- Juquinha (PMN) - 2.281 - votos
- Paulo Foto (PROS) - 2.125 - votos
- Mauro Durval (CIDADANIA) - 1.926 - votos
- André Lopes (PT) - 1.861 - votos
- Amarildo Araújo (PSB) - 1.755 - votos
- Romildo Alves (PP) - 1.678 votos
- Broinha (PMN) - 1.527 - votos
- Marcelo Zonta (CIDADANIA) - 1.491 - votos
- Edson Nogueira (PODEMOS) - 1.122 - votos
RECEBIDO PELO EX-PREFEITO
Após a cerimônia, já como prefeito de Cariacica, Euclério foi recebido na porta da prefeitura pelo ex-prefeito, Juninho (Cidadania), e outros apoiadores. Ao lado da esposa, Camila, o demista sentou-se na cadeira de chefe do Executivo municipal e assinou três decretos, criando o Simplifica Cariacica, instituindo o grupo de trabalho para revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) e o grupo que vai revisar as regras de posturas da cidade, medidas que têm como objetivo atrair empreendedores para o município.
Correção
01/01/2020 - 12:46
Na primeira versão do texto, havia a informação de que até 100 unidades de saúde teriam os horários de atendimento estendidos das 7h às 19h. Na verdade, serão 10 unidades. O texto foi atualizado com a correção da informação.