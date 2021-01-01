Euclério toma posse e promete 100 equipes de Saúde da Família em Cariacica

Euclério Sampaio toma posse como prefeito de Cariacica Crédito: Assessoria de Imprensa

Com um discurso marcado pelo anúncio de promessas nas áreas de infraestrutura e saúde, Euclério Sampaio (DEM) tomou posse, na manhã desta sexta-feira (1º), como prefeito de Cariacica . Entre as medidas estão a contratação imediata de 350 agentes de saúde, expansão do número de equipes da Saúde da Família de 24 para 100 até o final do primeiro ano de mandato e ampliação do horário de atendimento, das 7h às 19h, de até 10 unidades de saúde nos primeiros 100 dias de gestão.

Euclério iniciou o discurso dele agradecendo nominalmente cada um dos presentes, ressaltando, a todo momento, a "proximidade" que tem com cada um deles. "O discurso de união não vai ficar no papel. Ninguém faz nada sozinho. Eu preciso de todos vocês e Cariacica precisa de tudo. Cariacica tem pouco dinheiro, mas você consegue fazer muita coisa com a ajuda dessa Casa, dos parlamentares e do governo estadual", assinalou.

Ainda na área da saúde, Euclério anunciou a implantação da telemedicina na rede municipal, a criação de um sistema de agendamento on-line de consultas e o lançamento de programas como o "Nascer Saudável", para o acompanhamento de gestantes, e "Meu Especialista". O prefeito não deu, no entanto, prazos ou detalhes sobre a implantação dessas medidas.

MEDIDAS PARA INFRAESTRUTURA

Outra área prioritária para o prefeito nos primeiros dias de mandato é a infraestrutura. Euclério anunciou que terá início nos próximos dias a revitalização do bairro Campo Grande e uma grande operação de limpeza da cidade com capinação, varrição de ruas e pintura de meio-fio. A limpeza, de acordo com ele, começará na segunda-feira (4), no bairro Jardim América e na área da BR 262, a qual chamou de "cartão postal do município".

Para amenizar os transtornos causados por chuvas, o novo prefeito também anunciou que quatro máquinas vão começar a fazer a drenagem de valões no município, inicialmente nos bairros Nova Brasília, Flexal e Jardim América.

MESA DIRETORA E LÍDER DO GOVERNO

A sessão solene foi dividida em três momentos e foi conduzida pelo vereador mais votado na eleição de 2020, Edgar do Esporte (PSL). Inicialmente, os vereadores tomaram posse. Em seguida, deram posse ao prefeito e à vice-prefeita. E, por fim, fizeram a eleição da Mesa Diretora da Câmara pelos próximos dois anos.

Como era esperado, a maioria dos vereadores é alinhada ao prefeito e houve consenso para a formação de uma chapa única, encabeçada pelo vereador Lelo Couto (DEM), como presidente. O nome dele para comandar a Casa já era dado como certo nos bastidores . Edson Nogueira (Podemos), aliado de Marcelo Santos, é o 1º vice-presidente; Renato Machado (Avante), 2º vice-presidente; Edgar do Esporte, 1º secretário; Paulo Foto (PROS), 2º secretário, e Preto (PSB), 3º secretário.

O ex-presidente da Casa, César Lucas (PV), que ocupava a cadeira desde 2015, foi escolhido como líder de Euclério no Legislativo. O PV não apoiou a candidatura do demista durante a eleição, mas César Lucas é próximo do governador Renato Casagrande (PSB), que apoiou indiretamente a candidatura de Euclério.

VEREADORES EMPOSSADOS

Dos 19 vereadores que tomaram posse na manhã desta sexta-feira, 11 já ocupavam uma cadeira na Casa e foram reeleitos. Veja a lista completa.

Edgar do Esporte (PSL) - 3.632 votos

Lelo Couto (DEM) - 2.824 votos

Netinho (DC) - 2.756 votos

Cleidimar Alemão (PROS) - 2.741 votos

Lei (DEM) - 2.711 votos

Léo do IAPI (PDT) - 2.657 votos

Renato Machado (AVANTE) - 2.568 - votos

Preto (PSB) - 2.388 - votos

Sérgio Camilo (PRTB) - 2.371 - votos

César Lucas (PV) - 2.346 votos

Juquinha (PMN) - 2.281 - votos

Paulo Foto (PROS) - 2.125 - votos

Mauro Durval (CIDADANIA) - 1.926 - votos

André Lopes (PT) - 1.861 - votos

Amarildo Araújo (PSB) - 1.755 - votos

Romildo Alves (PP) - 1.678 votos

Broinha (PMN) - 1.527 - votos

Marcelo Zonta (CIDADANIA) - 1.491 - votos

Edson Nogueira (PODEMOS) - 1.122 - votos

RECEBIDO PELO EX-PREFEITO

Após a cerimônia, já como prefeito de Cariacica, Euclério foi recebido na porta da prefeitura pelo ex-prefeito, Juninho (Cidadania), e outros apoiadores. Ao lado da esposa, Camila, o demista sentou-se na cadeira de chefe do Executivo municipal e assinou três decretos, criando o Simplifica Cariacica, instituindo o grupo de trabalho para revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) e o grupo que vai revisar as regras de posturas da cidade, medidas que têm como objetivo atrair empreendedores para o município.

Correção Na primeira versão do texto, havia a informação de que até 100 unidades de saúde teriam os horários de atendimento estendidos das 7h às 19h. Na verdade, serão 10 unidades. O texto foi atualizado com a correção da informação.