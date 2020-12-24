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Câmara de Cariacica aprova salário maior para vice-prefeito e secretários

Em uma sessão marcada às pressas para a véspera de Natal e que durou 20 minutos, a maioria dos vereadores votou 'sim' para o projeto de aumento dos salários do alto escalão do governo municipal em 29%

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2020 às 18:42
Câmaras e prefeituras
Câmara de Cariacica: vereadores aprovaram aumento de 29% para o alto escalão do governo municipal Crédito: Vitor Jubini
Câmara de Cariacica aprova salário maior para vice-prefeito e secretários
Na calada da noite de quarta-feira (23), os vereadores da Câmara de Cariacica receberam mensagens sobre a votação extraordinária de um projeto de lei no dia seguinte, na véspera de Natal. Foi desta forma que os parlamentares foram convocados para, nesta quinta-feira (24), às 10 horas, participarem da sessão que tinha como única pauta a votação de aumento salarial de vice-prefeito, secretários e presidentes de autarquias municipais. 
Mesmo em um ano de pandemia que assolou a economia e impactou a arrecadação pública, a proposta de reajuste dos salários em  29% foi aprovada pela ampla maioria. O  projeto de lei 57/2020 tem como autoria a Mesa Diretora da Câmara e propõe que os aumentos comecem a valer a partir de 2022, ou seja, no segundo ano do mandato do prefeito eleito Euclério Sampaio (DEM).
O projeto de lei prevê que o salário do prefeito seja mantido em R$ 13,8 mil. Já a remuneração mensal do vice-prefeito, secretários e presidentes de autarquias sairá dos atuais R$ 8,2 mil para R$ 11 mil. O texto segue para sanção do prefeito Juninho (Cidadania).
O relatório de impacto orçamentário que consta no projeto prevê que os salários do vice-prefeito, secretários e presidentes de autarquias custarão R$ 561.056,50 em 2021, ano para o qual ainda não valerá o aumento. Com o reajuste, essa despesa para os cofres públicos chegará a R$ 649.493,04 em 2024, último ano do mandato de Euclério, uma diferença de R$ 88.436,54. 
Votaram contra o projeto de lei apenas três do total de 19 vereadores: Ilma Siqueira Chrizostomo (PSDB), Professor Elinho (PV) e Sérgio Camilo (PRTB).
A sessão foi cercada de controvérsias. A vereadora Ilma Chrizostomo contestou o fato de terem colocado em votação o parecer conjunto das comissões de Finanças e Orçamento e de Legislação, Justiça e Redação Final, e não o projeto, que segundo ela nem sequer foi colocado em debate.

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 "Não tivemos conhecimento prévio do conteúdo do projeto, que foi votado em apenas 20 minutos. Sabemos que parte dos que não terão cargos de vereador no ano que vem votaram a favor hoje e terão um desses cargos (se secretários ou presidente de autarquia), amanhã. Esse aumento de salário é uma falta de respeito com a população que vem sofrendo com a pobreza e com o desemprego, em especial pelos danos provocados pela pandemia", disse a vereadora Ilma. 

EUCLÉRIO: "NINGUÉM QUER TRABALHAR COM ESSE SALÁRIO"

O prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio, disse concordar com o aumento aprovado pelos vereadores. "Como fazer com que Cariacica cresça se ninguém quer trabalhar com esse salário? O aumento será só em 2022 e vai garantir que tenhamos profissionais mais capacitados para esses cargos", afirmou.
Ele completou: "Mesmo com esse aumento, Cariacica é o município onde há os menores salários para secretários. Teremos a chance de termos profissionais da iniciativa privada nas pastas municipais". 
A Gazeta procurou a presidência da Câmara de Vereadores de Cariacica, mas até a publicação deste conteúdo a assessoria de imprensa não havia dado retorno. Assim que for enviada resposta essa reportagem será atualizada.
A reportagem também questionou a Prefeitura de Cariacica sobre o posicionamento do prefeito Juninho quanto ao projeto e se ele pretende sancioná-lo. Por meio de nota, a secretária de governo, Mary Lucy Gomes de Souza, informou que assim que chegar ao Executivo o projeto será avaliado em conjunto com as equipes de transição do próximo governo e de finanças do município.

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