Em Cariacica, ex-vereador será secretário de Governo de Euclério

Transição entre a atual e a nova gestão já começou na Prefeitura de Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Euclério Sampaio (DEM), prefeito eleito de Cariacica, não será o único a deixar a Assembleia Legislativa e migrar para a administração pública do município. Vai levar com ele o ex-vereador Messias Donato, que ocupou uma cadeira na Câmara Municipal de Cariacica de 2013 a 2016, para ser secretário de Governo durante sua gestão.

Donato foi um dos coordenadores de campanha do demista e ocupava o cargo de coordenador especial de segurança legislativa na Assembleia até setembro deste ano, quando foi exonerado para atuar na campanha de Euclério para a prefeitura. De acordo com o futuro prefeito, Donato foi escolhido por ser "competente e de confiança". "Me acompanha desde o início da minha carreira", pontuou.

Enquanto vereador, Messias Donato foi 2º vice-presidente da Mesa Diretora, no biênio 2015-2016, um ano após receber o título de cidadão espírito-santense na Assembleia, em um decreto legislativo de autoria do próprio Euclério Sampaio. Na época, estava no PTB.

Messias Donato, ex-vereador de Cariacica, vai assumir secretaria Municipal de GovernoMessias Donato, ex- Crédito: Facebook