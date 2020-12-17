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1º escalão

Em Cariacica, ex-vereador será secretário de Governo de Euclério

Messias Donato foi vereador de Cariacica de 2013 a 2016 e, antes de trabalhar na campanha de Euclério, ocupava cargo comissionado na Assembleia Legislativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 16:24

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 16:24

Câmaras e prefeituras
Transição entre a atual e a nova gestão já começou na Prefeitura de Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Euclério Sampaio (DEM), prefeito eleito de Cariacica, não será o único a deixar a Assembleia Legislativa e migrar para a administração pública do município. Vai levar com ele o ex-vereador Messias Donato, que ocupou uma cadeira na Câmara Municipal de Cariacica de 2013 a 2016, para ser secretário de Governo durante sua gestão. 
Donato foi um dos coordenadores de campanha do demista e ocupava o cargo de coordenador especial de segurança legislativa na Assembleia até setembro deste ano, quando foi exonerado para atuar na campanha de Euclério para a prefeitura. De acordo com o futuro prefeito, Donato foi escolhido por ser "competente e de confiança". "Me acompanha desde o início da minha carreira", pontuou.
Enquanto vereador, Messias Donato foi 2º vice-presidente da Mesa Diretora, no biênio 2015-2016, um ano após receber o título de cidadão espírito-santense na Assembleia, em um decreto legislativo de autoria do próprio Euclério Sampaio. Na época, estava no PTB.
Messias Donato, ex-vereador de Cariacica, vai assumir secretaria Municipal de GovernoMessias Donato, ex-
Messias Donato, ex-vereador de Cariacica, vai assumir secretaria Municipal de GovernoMessias Donato, ex- Crédito: Facebook
Messias Donato é graduado em Ciências da Religião pela Faesa, Psicopedagogo e Psicanalista, evangélico e militante na área Política e Cidadania da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele é o quarto nome confirmado no primeiro escalão da administração municipal de Cariacica que terá início em 2021. 
Também foi confirmado o nome do atual secretário de Obras de Vitória, Weverton Santos Moraes  que vai ocupar a mesma pasta em Cariacica. Dois secretários da atual gestão de Juninho (Cidadania) permanecerão nos cargos: José Roberto Aguiar, da Educação, e Carlos Renato Martins, de Finanças.

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