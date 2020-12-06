Vice de Euclério, Enfermeira Edna quer melhorar a saúde básica em Cariacica

Eu ajudava o meu avô de consideração, o João de Souza, conhecido como Joãozinho, aqui onde moramos, em Tucum, Cariacica. Muito atuante na comunidade, ele foi candidato por duas vezes em uma época onde ainda se votava em cédulas de papel. As ruas eram todas de barro, não tínhamos escadarias aqui, as pessoas desciam e caíam. O meu avô ia muito na prefeitura, para a população. Com isso, conseguimos asfaltar as ruas. Ele era muito atuante e eu o ajudava na campanha. Erámos eu, ele e umas quatro pessoas. Ele era sempre bem votado, cerca de 1 mil a 1,5 mil votos, mas nunca conseguiu se eleger como vereador. Então, entrei na política por meio da participação popular e também por ter o ajudado.