Vice de Vidigal destaca empreendedorismo e renovação ao lado do político veterano

Nós temos duas frentes para poder avançar. Uma é combater os efeitos da violência, estruturando e valorizando a Guarda Municipal. Hoje eles trabalham muito, com índice semelhante ao de Vila Velha, uma referência no Estado. Mas não têm estrutura, o salário é baixo, não tem tecnologia, o cerco eletrônico não foi implementado e as câmeras de videomonitoramento são muito precárias, o sistema é de 2011, de quando Vidigal era prefeito. Agora, para combater a causa da violência, a gente tem que investir muito em educação. Nosso índice de pobreza e o número de assassinatos de jovens é alto. Eu saí da miséria e consegui uma vida digna graças a uma bolsa no Senai. A gente tem que investir em oportunidades e na educação de tempo integral. O crime, o caminho errado, tem que estar muito longe do radar das nossas crianças e jovens.