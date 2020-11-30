Vidigal foi o mais votado em 49 bairros da Serra; no 1º turno foram 60

Mapa indica os bairros onde Sergio Vidigal e Fabio Duarte tiveram melhor desempenho Crédito: Arte Inglid Teixeira

(Veja no mapa abaixo) Prefeito eleito da Serra, Sergio Vidigal (PDT) recebeu mais votos em 49 bairros do município. Apesar da abrangência, o resultado do segundo turno, cuja votação aconteceu neste domingo (29), foi inferior ao do primeiro turno das eleições. Naquele momento, Vidigal havia sido o mais votado em 60 dos 74 bairros da cidade.

Os bairro em que Vidigal teve os melhores resultados foram: Queimados (77,03%), Planalto Serrano Bloco A (72,45%) e Bloco B (69,7%), Cascata (67,73%), Divinópolis (67,21%), Jardim Bela Vista (64,71%) e Vila Nova de Colares (63,49%).

Em quatro dos cinco maiores colégios eleitorais da cidade, quem venceu foi Vidigal. O deputado federal teve os melhores resultados em Feu Rosa, José de Anchieta, Barcelona e Serra-Sede.

Já em Jacaraípe, que é o mais populoso de todos, a vitória foi do candidato da Rede. Nesse bairro, o maior colégio eleitoral da Serra, onde 12.293 pessoas foram às urnas, Vidigal recebeu a confiança de 48% dos eleitores, com 7.222 votos. Com isso, perdeu para o seu opositor, que obteve 52% dos votos válidos (7.812). Foi lá que o pedetista escolheu instalar seu comitê central de campanha.

No primeiro turno, Fabio Duarte só venceu em dois bairros: Maringá e Mata da Serra. Ambos são redutos políticos do redista. Porém, neste segundo turno, o vereador venceu em 25 bairros, sendo que seus melhores resultados percentuais foram em: Maringá (60,81%), Mata da Serra (60,38%), Porto Canoa (54,38%), Castelândia (53,54%) e Valparaíso (52,74%) .

Para a Justiça Eleitoral o que vale, é claro, são os votos e não o número de bairros em que o candidato vence. O mapa representa a preferência do eleitorado nos locais em que votam e não nos bairros em que moram. Como nem todos os bairros têm seções eleitorais, alguns dados foram aglutinados para adequação no mapa disponibilizado pela prefeitura. Veja os bairros que tiveram os votos unidos neste levantamento.