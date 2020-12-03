Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições com humor

Raposa Política: os melhores piores momentos das eleições de 2020 no ES

Neste último episódio, a Raposa Política, personagem de A Gazeta, fala sobre os prefeitos eleitos em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. E, de alguma forma, até a Dani Carla, da TV Gazeta, apareceu. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 16:45

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 16:45

É hora de dar tchau! Sim, este é o último episódio da Raposa Política, ao menos desta temporada. A personagem de A Gazeta analisou os fatos das eleições municipais de 2020 no Espírito Santo com carisma, sarcasmo e um humor ácido. Agora, ela vai tirar umas férias, mas não antes das últimas alfinetadas nos prefeitos eleitos em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Até a Dani Carla, repórter da TV Gazeta, apareceu, sem saber (surpresa!), para a despedida. Assista ao vídeo.
A Raposa Política encerrou a sua participação, mas A Gazeta continua acompanhando o dia a dia dos prefeitos eleitos e o trabalho das equipes de transição. Todas as reportagens podem ser consultadas em política

REVEJA OS EPISÓDIOS DA RAPOSA POLÍTICA

Os vídeos da Raposa Política fizeram parte da cobertura jornalística das eleições 2020 feita por A Gazeta. É possível rever todos os episódios nos links abaixo. 

LEIA TAMBÉM

Mourão critica "radicalismo" e recomenda série "The Handmaid's Tale"

Casagrande colheu bons frutos das urnas, mas também alguns abacaxis

Bolsonaro recebe prefeito de Colatina no Palácio do Planalto

Nem PT, nem Bolsonaro: partidos de centro elegem mais prefeitos nas capitais

Republicanos ganha mais prefeitos no ES, mas PSB ainda lidera

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados