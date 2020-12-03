Raposa Política: os melhores piores momentos das eleições de 2020 no ES

É hora de dar tchau! Sim, este é o último episódio da Raposa Política, ao menos desta temporada. A personagem de A Gazeta analisou os fatos das eleições municipais de 2020 no Espírito Santo com carisma, sarcasmo e um humor ácido. Agora, ela vai tirar umas férias, mas não antes das últimas alfinetadas nos prefeitos eleitos em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Até a Dani Carla, repórter da TV Gazeta, apareceu, sem saber (surpresa!), para a despedida. Assista ao vídeo.
A Raposa Política encerrou a sua participação, mas A Gazeta continua acompanhando o dia a dia dos prefeitos eleitos e o trabalho das equipes de transição. Todas as reportagens podem ser consultadas em política.
REVEJA OS EPISÓDIOS DA RAPOSA POLÍTICA
Os vídeos da Raposa Política fizeram parte da cobertura jornalística das eleições 2020 feita por A Gazeta. É possível rever todos os episódios nos links abaixo.
- EPISÓDIO 1: Raposa Política: candidato com R$ 600 milhões no ES? Só pode ser mentira
- EPISÓDIO 2: Raposa Política: tem gente e até animal que aparece mais que o candidato na campanha no ES
- EPISÓDIO 3: Raposa Política: o homem que disparou no ES e o mosquito da dengue. 2020 não está para brincadeira!
- EPISÓDIO 4: Raposa Política: a Covid eleitoral, o guloso e o que a maquiagem dos candidatos esconde no ES
- EPISÓDIO 5: Raposa Política: se depender das campanhas, eleitores do ES podem dançar e os candidatos também
- EPISÓDIO 6: Raposa Política: os perdedores das eleições 2020 e a vitória de quem bateu ponto e saiu sem trabalhar
- EPISÓDIO 7: Raposa Política: os apoios que os candidatos querem esconder e um pinto muito louco