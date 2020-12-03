Prefeito de Viana define equipe de transição de Euclério em Cariacica

Equipe de transição de Euclério Sampaio em Cariacica Crédito: Assessoria de Imprensa

Entre os nomes estão profissionais da saúde, direito e contabilidade. A maioria já atuou em órgãos públicos. "Dei carta branca para Gilson montar a equipe, com nomes técnicos, que dominam de gestão pública, são especialistas em suas respectivas áreas como saúde, educação, gestão pública e finanças", disse Euclério, por nota.

A equipe é composta, além de Gilson Daniel, por:

Shymenne Benevicto de Castro, contadora da Prefeitura de Cariacica desde 2005, atualmente subsecretária de Finanças;

Rodrigo Cancelieri Generoso, diretor clínico na Unidade de Pronto Atendimento Cabo Jorge Lacerda Balestreiro em Viana;

Thaís Prata da Silva, advogada e secretária-executiva da prefeitura de Viana;

César Albenes de Mendonça Cruz, pós-doutor em Política Social pela Ufes;

Paulo César Reblin, gerente de Assistência Ambulatorial Especializada da Secretaria de Estado de Saúde, ex-secretário municipal de saúde de Cariacica;

Messias Donato, ex-vereador de Cariacica (2013-2016)



Gilson Daniel afirma que os trabalhos já estão em andamento, e solicitou informações ao atual prefeito, Juninho (Cidadania). Euclério pretende que a equipe o auxilie a formular um "planejamento robusto" dos 100 primeiros dias de mandato.

O prefeito também já montou sua equipe, composta por cinco integrantes. Ele afirma que teve como critério não ser do alto escalão  secretários, por exemplo  e serem todos efetivos no município. "Não é equipe do Juninho, é equipe da Prefeitura de Cariacica. Não houve relação direta comigo", disse à reportagem. O prefeito também ressalta que pediu que cada secretaria nomeie um membro responsável por fornecer as informações para as equipes instituídas.

A equipe nomeada por Juninho é composta por:

Marcos Venicius Wyatt, procurador-adjunto do município



Gabriela Uneida Sonegheti Dalla Bernardina, servidora ligada à Secretaria de Gestão



Krigelica Vaz Siller de Paula, assistente social ligada à Secretaria de Assistência Social



Charles da Silva Fraga, ligado à Ssecretaria de Controle e Transparência

