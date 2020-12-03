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"Carta branca"

Prefeito de Viana define equipe de transição de Euclério em Cariacica

Gilson Daniel (Podemos) é o coordenador da equipe do prefeito eleito, teve 'carta branca' e escolheu integrantes. Prefeito Juninho (Cidadania) também montou equipe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 19:58

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 19:58

Equipe de transição de Euclério Sampaio em Cariacica
Equipe de transição de Euclério Sampaio em Cariacica Crédito: Assessoria de Imprensa
A equipe de transição do prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), está formada e se reuniu pela primeira vez nesta quinta-feira (03). Os seis integrantes foram selecionados pelo prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), que vai coordenar os trabalhos no município e, também, em Vila Velha. De acordo com Euclério, Gilson Daniel teve "carta branca" para escolher pessoas técnicas que fossem de sua confiança.
Entre os nomes estão profissionais da saúde, direito e contabilidade. A maioria já atuou em órgãos públicos. "Dei carta branca para Gilson montar a equipe, com nomes técnicos, que dominam de gestão pública, são especialistas em suas respectivas áreas como saúde, educação, gestão pública e finanças", disse Euclério, por nota.
A equipe é composta, além de Gilson Daniel, por:
  • Shymenne Benevicto de Castro, contadora da Prefeitura de Cariacica desde 2005, atualmente subsecretária de Finanças; 
  • Rodrigo Cancelieri Generoso, diretor clínico na Unidade de Pronto Atendimento Cabo Jorge Lacerda Balestreiro em Viana; 
  • Thaís Prata da Silva, advogada e secretária-executiva da prefeitura de Viana; 
  • César Albenes de Mendonça Cruz, pós-doutor em Política Social pela Ufes; 
  • Paulo César Reblin, gerente de Assistência Ambulatorial Especializada da Secretaria de Estado de Saúde, ex-secretário municipal de saúde de Cariacica;
  • Messias Donato, ex-vereador de Cariacica (2013-2016)

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Gilson Daniel afirma que os trabalhos já estão em andamento, e solicitou informações ao atual prefeito, Juninho (Cidadania). Euclério pretende que a equipe o auxilie a formular um "planejamento robusto" dos 100 primeiros dias de mandato. 
O prefeito também já montou sua equipe, composta por cinco integrantes. Ele afirma que teve como critério não ser do alto escalão  secretários, por exemplo  e serem todos efetivos no município. "Não é equipe do Juninho, é equipe da Prefeitura de Cariacica. Não houve relação direta comigo", disse à reportagem. O prefeito também ressalta que pediu que cada secretaria nomeie um membro responsável por fornecer as informações para as equipes instituídas. 
A equipe nomeada por Juninho é composta por:
  • Marcos Venicius Wyatt, procurador-adjunto do município
  • Gabriela Uneida Sonegheti Dalla Bernardina, servidora ligada à Secretaria de Gestão
  • Krigelica Vaz Siller de Paula, assistente social ligada à Secretaria de Assistência Social
  • Charles da Silva Fraga, ligado à Ssecretaria de Controle e Transparência
No telefone, Juninho também citou a Shymenne Benevicto de Castro como parte da equipe dele, mas no decreto que será publicado nesta sexta-feira (4), o nome dela está como representante do prefeito eleito.

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