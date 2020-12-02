Arnaldinho anuncia prefeito de Viana como coordenador da transição em Vila Velha

O prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ao centro, de camisa azul, anuncia a equipe de transição Crédito: Divulgação/Assessoria Arnaldinho Borgo

De acordo com o anúncio, a equipe transição terá ainda a assistente social Letícia Goldner Valim, o secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins, o médico Wander Ronconi e a advogada, contadora, especialista em Direito Público e em Contabilidade Pública e Gerencial Deusa Teles.

A primeira reunião da equipe foi realizada na manhã desta quarta. Nela, foi confeccionado um documento que será entregue, ainda nesta quarta, à atual gestão, comandada pelo prefeito Max Filho (PSDB), solicitando um diagnóstico sobre finanças, saúde, educação, obras e pessoal da prefeitura.

ACÚMULO DE FUNÇÕES