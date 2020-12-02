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Eleições 2020

Arnaldinho anuncia prefeito de Viana como coordenador da transição em Vila Velha

Gilson Daniel também vai ser coordenador da equipe de transição de Euclério Sampaio, em Cariacica, como informado na segunda-feira. Prefeito eleito de Vila Velha também anunciou outros quatro nomes da equipe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 15:37

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 15:37

O prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ao centro, de camisa azul, anuncia a equipe de transição
O prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ao centro, de camisa azul, anuncia a equipe de transição Crédito: Divulgação/Assessoria Arnaldinho Borgo
O prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), anunciou, nesta quarta-feira (2), os nomes que vão compor a equipe de transição para que ele assuma a prefeitura em 2021. O coordenador será o prefeito de Viana, Gilson Daniel, do mesmo partido do futuro chefe do Executivo canela-verde. Gilson Daniel também já foi confirmado como o coordenador da equipe de transição do prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM)
Na segunda-feira (30), em entrevista para a Rádio CBN Vitória um dia após o resultado do segundo turno das eleições de 2020, Arnaldinho havia informado que ele mesmo e o vice, Victor Linhalis (Solidariedade), comandariam a equipe de transição, e Gilson Daniel ajudaria no processo. Procurada, a assessoria de Arnaldinho disse que ele e o vice vão liderar a transição, com a coordenação do prefeito de Viana.
De acordo com o anúncio, a equipe transição terá ainda a assistente social Letícia Goldner Valim, o secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins, o médico Wander Ronconi e a advogada, contadora, especialista em Direito Público e em Contabilidade Pública e Gerencial Deusa Teles.
A primeira reunião da equipe foi realizada na manhã desta quarta. Nela, foi confeccionado um documento que será entregue, ainda nesta quarta, à atual gestão, comandada pelo prefeito Max Filho (PSDB), solicitando um diagnóstico sobre finanças, saúde, educação, obras e pessoal da prefeitura.

ACÚMULO DE FUNÇÕES

Questionado por A Gazeta, nesta quarta, Gilson Daniel afirmou que acumulará as funções de coordenador das equipes de transição de Vila Velha e Cariacica. Prefeito de Viana, ele também é presidente estadual do Podemos e presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes). 
Questionado sobre o acúmulo de atividades, na última segunda-feira (30), afirmou que dorme três ou quatro horas por dia apenas e que "Viana anda sozinha". Na cidade, Gilson Daniel elegeu como sucessor Wanderson Bueno (Podemos). 

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