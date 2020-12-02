Arnaldinho anuncia prefeito de Viana como coordenador da transição em Vila Velha

O prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), anunciou, nesta quarta-feira (2), os nomes que vão compor a equipe de transição para que ele assuma a prefeitura em 2021. O coordenador será o prefeito de Viana, Gilson Daniel, do mesmo partido do futuro chefe do Executivo canela-verde. Gilson Daniel também já foi confirmado como o coordenador da equipe de transição do prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM).
Na segunda-feira (30), em entrevista para a Rádio CBN Vitória um dia após o resultado do segundo turno das eleições de 2020, Arnaldinho havia informado que ele mesmo e o vice, Victor Linhalis (Solidariedade), comandariam a equipe de transição, e Gilson Daniel ajudaria no processo. Procurada, a assessoria de Arnaldinho disse que ele e o vice vão liderar a transição, com a coordenação do prefeito de Viana.
De acordo com o anúncio, a equipe transição terá ainda a assistente social Letícia Goldner Valim, o secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins, o médico Wander Ronconi e a advogada, contadora, especialista em Direito Público e em Contabilidade Pública e Gerencial Deusa Teles.
A primeira reunião da equipe foi realizada na manhã desta quarta. Nela, foi confeccionado um documento que será entregue, ainda nesta quarta, à atual gestão, comandada pelo prefeito Max Filho (PSDB), solicitando um diagnóstico sobre finanças, saúde, educação, obras e pessoal da prefeitura.
ACÚMULO DE FUNÇÕES
Questionado por A Gazeta, nesta quarta, Gilson Daniel afirmou que acumulará as funções de coordenador das equipes de transição de Vila Velha e Cariacica. Prefeito de Viana, ele também é presidente estadual do Podemos e presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).
Questionado sobre o acúmulo de atividades, na última segunda-feira (30), afirmou que dorme três ou quatro horas por dia apenas e que "Viana anda sozinha". Na cidade, Gilson Daniel elegeu como sucessor Wanderson Bueno (Podemos).