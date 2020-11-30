Prefeito de Viana vai coordenar equipe de transição de Euclério em Cariacica

Gilson Daniel (Podemos), fazendo "joia", ao lado de Marcelo Santos (Podemos) e Euclério Sampaio durante a campanha em Cariacica Crédito: Assessoria de Imprensa

Nos próximos 30 dias, portanto, Gilson Daniel deve equilibrar seu tempo entre administrar a cidade e atividades de transição de aliados. Ele está como coordenador em Cariacica e também já foi citado como integrante da equipe de transição de Arnaldinho Borgo (Podemos) em Vila Velha . O mandato como prefeito acaba somente no dia 31 de dezembro. Em Viana ele conseguiu eleger seu candidato a sucessor, Wanderson Bueno (Podemos).

A escolha, de acordo com Euclério, levou em consideração a boa avaliação que Gilson Daniel tem enquanto prefeito. "Ele é um prefeito muito bem avaliado, um dos mais bens avaliados no Estado. Tem capacidade comprovada, pedi a ele para me ajudar nesse momento de transição e estruturação da equipe", afirmou, em entrevista. Tanto Gilson Daniel quanto Euclério negam que exista qualquer acordo futuro, como uma possível nomeação do chefe do Executivo de Viana para alguma secretaria no município. O demista, no entanto, não considera que a opção está descartada.

"A princípio não tem essa conversa de secretarias. Mas eu convidaria ele para qualquer secretaria. Essa não é uma opção descartada" Euclério Sampaio (DEM) - Prefeito eleito de Cariacica

Já Gilson Daniel afirma que vai voltar à Ufes, em que é servidor público como contador, a partir do dia 1º de janeiro. "Além disso, sou presidente da Amunes (Associação dos Municípios do Espírito Santo) até o início de março", pontuou.

"Eu costumo dormir três ou quatro horas por dia, então tenho 20 horas para trabalhar" Gilson Daniel (Podemos) - Prefeito de Viana

Presidente estadual do Podemos, ele garante que o acúmulo de atividades não será um obstáculo para sua gestão em Viana. "A estrutura daqui (Viana) está muito organizada. Viana anda sozinha e Wanderson, meu sucessor, já está ambientado e preparando tudo para assumir. Esse processo de transição já está em andamento. Também posso trabalhar aos finais de semana e fora do meu horário de trabalho da Amunes e da prefeitura", afirmou.

O novo prefeito eleito parece ter sido bem recebido por Juninho. Euclério havia dito, em nota, que o chefe do Executivo estava "solícito para colaborar com o trabalho". A percepção foi confirmada pelo gestor, que afirmou, também em nota, que "as portas da prefeitura estão abertas para contribuir com Euclério e o município."

Por telefone, Euclério voltou a elogiar Juninho. "Vai ser uma transição muito harmoniosa. Ele nos mostrou todos os dados, informações, isso mostra transparência da parte dele. Mostrou transparência, humanidade, já nos deu muita informação para que possamos saber exatamente o que podemos fazer a partir do dia 1º de janeiro", pontuou.