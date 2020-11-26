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Eleições 2020

Euclério promete, se eleito, reformar todas as escolas de Cariacica 'imediatamente'

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, candidato também disse ser possível trocar toda a iluminação da cidade em seis meses e que já há dinheiro em caixa para reformar mais de 100 escolas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 18:06

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 18:06

Euclério Sampaio (DEM), candidato a prefeito de Cariacica em 2020
Euclério Sampaio (DEM), candidato a prefeito de Cariacica em 2020 Crédito: Reprodução/G1
Euclério Sampaio (DEM), candidato a prefeito de Cariacica, afirmou em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (26), que "já está pesquisando" para trocar toda a iluminação do município, "sem custo nenhum para a prefeitura." Citando a parceria público-privada que já está em andamento em Vila Velha como exemplo, o candidato afirmou que, "com a parceria certa" seria possível fazer a mudança em até seis meses. 
"Tem que trocar toda a iluminação da cidade e você faz isso sem custo nenhum para a prefeitura, com a parceria certa. Em Vila Velha, eu vi no debate, que já passou no leilão para parceria público-privada (para trocar a iluminação). Já estou fazendo pesquisa, você consegue trocar em seis meses toda iluminação de Cariacica", garantiu.
Outro compromisso firmado durante a entrevista foi a reforma imediata de todas as escolas da rede municipal de Cariacica. O valor necessário para fazer as obras, de acordo com o candidato, já estaria em caixa. O site da Prefeitura de Cariacica aponta que o município tem 60 escolas de ensino fundamental e 47 de ensino infantil.
"Nós vamos reformar todas as escolas imediatamente. Todas, todas. De Cariacica, todas. Inclusive eu já tenho informação de que tem dinheiro em caixa para reformar as escolas", afirmou. Questionado, então, quanto custariam as reformas, disse que ainda não sabe o valor exato. "Eu não faço parte do governo, não faço parte. Mas obtenho informações. A área que não vai ter tanta dificuldade vai ser a área da educação."

"NINGUÉM VAI ADMINISTRAR CARIACICA SEM PARCERIAS"

Apesar de estar confiante com a verba para reformar as escolas, o deputado estadual afirmou que, devido ao baixo orçamento do município, não seria possível cumprir as promessas de campanha sem o apoio do Estado e da União. 
"Ninguém vai administrar uma cidade com tamanha dificuldade, que é Cariacica, a menor receita per capita do Estado, precisamos (para administrar) de parceria com governo federal, governo estadual, com os 30 deputados estaduais, federais, senadores (...) com as parcerias certas você vai fazer Cariacica avançar", apontou.

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O parlamentar admite que para cumprir algumas promessas serão necessárias ações da administração municipal, como cortes nos gastos com custeio. Garante, entretanto, que não aumentará impostos. "O primeiro passo é fazer ações para aumentar a arrecadação, cortar do custeio. Se souber otimizar o serviço, se cortar o custeio, sem perder a qualidade do serviço público, e medidas para aumentar a arrecadação sem aumentar imposto ... por exemplo, fazer recadastramento de imóveis", pontuou.
Entre as metas do demista para a saúde estão colocar as três unidades de pronto atendimento para funcionar 24 horas e criar uma clínica veterinária. O candidato afirma que tem uma equipe técnica calculando o custo das propostas, mas não há um prazo previsto para a entrega. "Nós temos quatro anos para começar a arrumar. Quem chegar aqui e falar que vai resolver o problema da cidade em quatro anos vai mentir para a população", disse.

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