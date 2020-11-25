'Ele só fica lendo' e 'moro em Cariacica': as frases do debate de Cariacica

"Como prefeita, temos que tratar institucionalmente. Eu duvido que qualquer pessoa que esteja em um cargo, cumprindo suas obrigações, vai querer fazer alguma coisa contra uma cidade quando tem uma prefeita séria, honesta, comprometida com o povo. Quando você se elege, você governa para a cidade toda. Você não deve olhar qual é a religião da pessoa, qual é o partido da pessoa. Tenho boas relações com o governador do Estado e terei relações importantes com o governo federal, do ponto de vista institucional "