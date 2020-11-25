'Ele só fica lendo' e 'moro em Cariacica': as frases do debate de Cariacica

O único debate entre os candidatos à Prefeitura de Cariacica no segundo turno das eleições de 2020 foi realizado por A Gazeta pela CBN Vitória, nesta terça-feira (24). Ataques sobre a linha ideológica e os aliados de Célia Tavares (PT) e Euclério Sampaio (DEM) ocuparam boa parte do confronto. Mas houve espaços para propostas também.
De acordo com pesquisa Ibope divulgada no sábado (21), Euclério tem 44% das intenções de voto, enquanto Célia tem 38%. A votação será realizada no próximo domingo (29).
Veja as principais frases que marcaram o debate entre os candidatos:
Célia Tavares
(PT)
"O senhor apresentou, neste tempo todo de mandato, apenas um pouco mais de R$ 1 milhão (em emendas) para Cariacica, enquanto para Vila Velha o senhor apresentou R$ 13 milhões. Treze, é até um número cabalístico. Com essa performance, acho que seria melhor que o senhor tentasse novamente uma eleição em Vila Velha e não viesse para Cariacica, transferisse o título, no ano passado. É isso (o valor das emendas) que está na Transparência da Assembleia Legislativa"
"Como prefeita, temos que tratar institucionalmente. Eu duvido que qualquer pessoa que esteja em um cargo, cumprindo suas obrigações, vai querer fazer alguma coisa contra uma cidade quando tem uma prefeita séria, honesta, comprometida com o povo. Quando você se elege, você governa para a cidade toda. Você não deve olhar qual é a religião da pessoa, qual é o partido da pessoa. Tenho boas relações com o governador do Estado e terei relações importantes com o governo federal, do ponto de vista institucional "
"A Força Nacional está no nosso município e os dados nos mostram que não tivemos redução da criminalidade. Vamos ter que nos reunir com as pessoas responsáveis pela Força e discutirmos efetivamente quais são as ações que combatem a criminalidade e que inibem a violência. Militarização em si, somente, não é viável para a redução da violência. Precisamos de políticas eficazes"
Célia Tavares no debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória
"Temos que falar de ambiência. Para tenha investimentos, para que a cidade cresça, os empresários, investidores, querem encontrar um ambiente adequado. Uma prefeitura arrumada. Cariacica está abandonada. Isso faz com que investidores, empresários, pessoas que têm negócios, fiquem desanimadas. Vamos cuidar desse ambiente e vamos fazer circular a economia. Quando a economia gira, todos ganham. A prefeitura arrecada mais e vai oferecer serviços de qualidade"
"O candidato demonstra incompetência, insensibilidade e despreparo. O plano de Educação não tem 30 metas, tem 20 metas e o senhor poderia dizer algumas delas, mas misturou alhos com bugalhos. O senhor, de fato, não entende de educação. O senhor disse da importância dos professores. Eis aqui uma professora preparada para governar Cariacica"
"Fazer jogo sujo de usar a dor das famílias por uma questão de fatalidade que ocorreu (desabamento do telhado de uma creche, em 2010). Um vício construtivo, já comprovado. Nós fomos investigados pelo Ministério Público, pela polícia, não há processo contra mim nem contra o Helder quanto a essa questão. E olha que estou falando de um setor do MP que perseguiu a gente. Esse jogo sujo Cariacica não aguenta mais. Só mesmo quem vem de outro município para achar que o cariaciquense vai entrar nessa onda"
"Se vocês estão reparando, ele (Euclério) só consegue ler. Ele fica lendo, lá (durante o debate). Realmente, não dá não"
"Cariacica tem uma grande oportunidade de eleger uma mulher, empoderar as mulheres. Nós podemos fazer isso. E uma mulher que já provou, que já esteve no Executivo, como secretária de Educação. Competente, honesta, que sabe administrar"
"Eu já fui governo, com Helder Salomão. Governamos com todos. Não teve loteamento, nós tivemos gestão com aliados, partidos que estavam conosco. Quando a pessoa chegava para trabalhar na secretaria eu fazia duas perguntas: você cumpre horário? Você gosta de trabalhar, vai trabalhar com competência? E foi isso que fizemos, com planejamento, ética. Apresentamos resultados para nossa cidade "
Euclério Sampaio
(DEM)
"Sou de Cariacica, nasci, cresci, estudei, casei e moro em Cariacica. Nunca neguei que morei um momento pequeno em Vila Velha. Em momento nenhum perguntei porque a senhora mora em Fundão. Todas as verbas que vão para Cariacica é através de gestão dos deputados de Cariacica. Tenho emenda para o Avedalma, Instituição Vem Viver, Cariacica Down, Ivo do Brasil, instituições que abraçam mulheres, crianças e idosos"
"Meu nome nunca foi envolvido em corrupção, na Lava Jato, no mensalão. É em luta e defesa da sociedade, do povo e do patrimônio público. Quero deixar bem claro: minha digital está em Cariacica, como está em todos os municípios do Espírito Santo. Mas em especial na cidade que eu nasci, que eu vivo, que eu amo"
"A criminalidade tem que ser combatida. Temos que mudar toda a iluminação do município e isso pode ser feito sem ônus nenhum para o município, videomonitoramento, cerco eletrônico, e uma guarda municipal armada, com um braço para a guarda municipal rural, porque o interior está desguarnecido. De segurança eu entendo o bastante para ajudar a cidade a se proteger"
Euclério Sampaio (DEM) participou do debate entre candidatos a prefeito de Cariacica
"É necessário união. Emendas parlamentares, ajuda do governo estadual e federal, nós vamos conseguir fazer Cariacica avançar. Inclusive na área da saúde, que é a prioridade no nosso plano de governo. Tomando posse no dia 1º, no dia 2 já vamos ter o mutirão da saúde, para zerar consultas, criarmos um Centro de Especialidades, fazer Cariacica avançar nessa área"
"Das cerca de 30 metas existentes (no Plano Nacional de Educação), diversas são importantes. Temos a meta 6, que eu pretendo, apesar de ter 50% das escolas, 25% têm que ter alunos em tempo integral, no nosso governo queremos ir muito além disso. Além de outras metas"
"O que eu quero é formar uma comissão para fiscalizar todas as nossas escolas. Para não deixar acontecer o que aconteceu em 1º de dezembro de 2010. As nossas crianças serem vítimas de desabamento, mortes ocorreram. Eu quero zerar o cadastro de reservas também das vagas de ensino infantil. Hoje é a partir dos 4 anos, mas queremos que seja de 0 a 3 anos também"
"Eu tenho história de vida em Cariacica. Tentar tirar meu nome de Cariacica é uma ofensa aos cariaciquenses"
"Em meu mandato na Assembleia eu luto pelas mulheres. Nessa eleição, a minha vice é uma mulher guerreira, trabalhadora, enfermeira Edna. Com certeza ela vai ter uma participação atuante e eficaz na Prefeitura de Cariacica. Temos diversos projetos para as mulheres, inclusive na nossa coligação tem duas suplentes, a pastora, do PROS, e a Zete, do DEM, e vamos trabalhar para o empoderamento delas"
"O bom gestor é aquele que sabe montar um bom time, escolher profissionais técnicos e capacitados para gerir a nossa cidade, e esse é um compromisso que faço. Não nomearei ninguém que tem problema na Justiça, meu corpo técnico será ficha limpa, diferente do PT"