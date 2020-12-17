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Primeiras medidas

Euclério diz que Cariacica vai ter unidade de saúde exclusiva para Covid-19

Prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM) participou do Papo de Colunista, de A Gazeta, e citou o nome do provável local que deve concentrar pacientes com a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 23:13

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 23:13

Prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), participou do Papo de Colunista
Prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), participou do Papo de Colunista Crédito: Reprodução
Prefeito eleito para comandar o município de Cariacica nos próximos quatro anos, o deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) anunciou, como uma das primeiras medidas de sua gestão na prefeitura, a destinação de uma unidade de saúde para tratar exclusivamente de pacientes com Covid-19. Em entrevista ao Papo de Colunista, de A Gazeta, nesta quarta-feira (16), o demista voltou a dizer que a área da saúde será o carro-chefe da administração. 
"Quero determinar que uma unidade trate apenas da Covid-19, para não ter, em todas as unidades, pessoas com Covid. É uma maneira de prestar uma segurança sanitária às pessoas. Deve ser a de Itaquari, que fica mais isolada, e pode concentrar o primeiro tratamento de pessoas com Covid ali", revelou.
A saúde foi apontada como principal problema de Cariacica por 64% da população, conforme pesquisa Ibope. Para enfrentar esta realidade, o prefeito eleito também promete anunciar novidades para a ampliação do horário de atendimento nas unidades de saúde e para marcação de consultas on-line já nas primeiras semanas de trabalho. 
"Para o sistema de agendamento on-line vamos trabalhar com urgência máxima. Não podemos concordar com as filas que ocorrem. O prefeito atual já determinou a instalação de cabeamento. Vai ser rápido de fazer. Na primeira semana quero anunciar a resolução desse problema. Em seis meses, vamos ter uma Cariacica diferente na área da saúde. Vamos ter aumento no atendimento primário. Temos 24 equipes, quero chegar a 100 antes do fim do mandato. E estender o horário de atendimento até 22 horas. E tem que ter vacina [para a Covid-19] para todo mundo."
O prefeito eleito também anunciou mais um nome de seu secretariado: Weverton Santos Morais , que hoje é secretário de Obras em Vitória, será o titular da mesma pasta em Cariacica. Ele já havia definido também manter dois secretários da atual gestão, de Juninho (Cidadania), nas áreas de Educação e Finanças.

GUARDA MUNICIPAL

Já para a segurança pública, Euclério pontuou que é preciso investir em iluminação pública, serviços de inteligência e uma Guarda Municipal armada e bem treinada. Ele declarou que está conseguindo com a Polícia Civil a doação de 150 pistolas ponto 40, para a repressão ao crime.
O município foi líder em homicídios no Estado em 2019, com 148 casos. Este ano, até novembro, foram 155.
"A Guarda vai auxiliar a PM nos crimes menos complexos. Você não pode combater um crime cometendo crime. A polícia tem que jogar com rigor e no confronto, só sou contra milicianos. Entre morrer um policial e morrer 100 bandidos, vai morrer 100 bandidos. Se tiver milicianos, vai ter que sair. Vou agir com rigor", comentou.
Ele ainda defendeu a permanência das tropas da Força Nacional no município, embora os índices de homicídio continuem altos. "A Força Nacional, quando foi programada para vir, teria delegados, investigadores, mas hoje só há a parte ostensiva. Mas lógico que vou querer que ela continue".
Para as finanças públicas, o prefeito eleito também revelou que, em 2021, 30 mil imóveis vão receber o carnê de IPTU pela primeira vez, o que deve trazer um aumento da arrecadação ao município, conhecido por ter uma das menores receitas per capita do Estado.
Euclério disse que também pretende estreitar relações com o deputado federal Helder Salomão (PT), apesar da rivalidade que ocorreu no período eleitoral, para que ele continue auxiliando a cidade por meio de emendas parlamentares.
"Eu prego união. Na minha equipe de transição tem um 'petista roxo', Paulo Reblin. Quem elegeu Helder foi o município de Cariacica. Nada mais justo que ele coloque pelo menos 50% das emendas dele para o município. O município precisa dele", comentou.

FESTIVAL DE MÚSICA EVANGÉLICA E CARNAVAL

Após um histórico de projetos de lei identificados com o conservadorismo moral e religioso, na Assembleia Legislativa, o demista destacou ainda que, como prefeito, vai dar espaço a todos os tipos de manifestações culturais. No plano de governo, Euclério incluiu a proposta de criar Festivais de Música Evangélica em Cariacica.
"A Festa do Congo é prioridade, assim como a Festa do Italiano, o Carnaval, o Festival Gospel. A cultura é a história de um povo, e quero ser o prefeito de todo mundo. Não vou cercear um em favor de outro. Vou incentivar que todos se sintam felizes", disse.
Ele também afirmou que a escola de samba Boa Vista vai continuar recebendo apoio da prefeitura, mas não pretende desfilar em nenhuma agremiação. "Vão ter um parceiro, assim como a Escola de Samba de Itacibá", pontuou.

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