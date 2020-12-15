Cariacica e Serra terão diplomação virtual devido ao aumento de casos de Covid

O aumento de número de casos de Covid-19 na Grande Vitória nos últimos dias fez a Justiça Eleitoral alterar os modelos de cerimônias de diplomação que estavam previstos para Cariacica e Serra. As solenidades nos dois municípios serão realizadas na quinta-feira (17). Com a nova determinação, todos os eleitos e os primeiros suplentes nas quatro maiores cidades do Espírito Santo serão diplomados em reuniões 100% virtuais.
Os links de acesso para as cerimônias serão encaminhados para os convidados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES). Não há previsão de transmissão pelos canais oficiais da Corte.
Cariacica teria uma cerimônia híbrida, no salão do Fórum do município. Estariam presentes apenas o prefeito eleito, Euclério Sampaio (DEM), a vice-prefeita na chapa, Enfermeira Edna (Avante), e o vereador mais votado, Edgar do Esporte (PSL). Os demais vereadores e os primeiros suplentes de cada partido teriam os nomes lidos durante o evento e receberiam os diplomas por e-mail.
Já na Serra, estava previsto um evento presencial para eleitos prefeito, vice-prefeito e vereadores e primeiros suplentes de cada partido. Cada um poderia levar um acompanhante. A cerimônia aconteceria no auditório da Câmara municipal.
Os formatos das solenidades foram divulgados pelo TRE-ES na semana passada. Vitória e Cariacica estão no risco moderado para transmissão do novo coronavírus desde o dia 23 de novembro. Vila Velha e Serra apareceram com a mesma classificação no mapa que entrou em vigor no dia 30, divulgado pelo governo do Estado.
Com a crescente de casos de Covid-19, os juízes eleitorais responsáveis pela Serra e por Cariacica decidiram seguir o formato que será adotado em Vitória e Vila Velha e fazer o rito de entrega dos diplomas no modelo virtual, pela plataforma Zoom.
VEJA O CALENDÁRIO DE DIPLOMAÇÕES NA GRANDE VITÓRIA
- Vitória: será na quarta-feira (16), às 14 horas, pela plataforma Zoom.
- Cariacica: será na quinta-feira (17), às 9h30, pela plataforma Zoom.
- Serra: será na quinta-feira (17), às 13h30, pela plataforma Zoom.
- Vila Velha: será na sexta-feira (18), às 13h, pela plataforma Zoom.
De acordo com o TRE-ES, não está previsto na legislação como deve ser a entrega dos diplomas que atestam que os nomes escolhidos nas urnas estão aptos para assumir os cargos no dia 1º de janeiro, data das cerimônias de posse. O juiz eleitoral responsável por cada cidade é quem decide como será a entrega dos documentos, estabelecendo dia, horário, local e quem será convidado para o evento.
Em geral, também participam representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Espírito Santo (OAB-ES) e do Ministério Público Estadual (MPES).