Cariacica e Serra terão diplomação virtual devido ao aumento de casos de Covid

Câmaras da Serra e de Cariacica: vereadores eleitos serão diplomados na quinta-feira Crédito: Montagem/Fernando Madeira e Ricardo Medeiros

Os links de acesso para as cerimônias serão encaminhados para os convidados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES). Não há previsão de transmissão pelos canais oficiais da Corte.

Cariacica teria uma cerimônia híbrida, no salão do Fórum do município. Estariam presentes apenas o prefeito eleito, Euclério Sampaio (DEM), a vice-prefeita na chapa, Enfermeira Edna (Avante), e o vereador mais votado, Edgar do Esporte (PSL). Os demais vereadores e os primeiros suplentes de cada partido teriam os nomes lidos durante o evento e receberiam os diplomas por e-mail.

Já na Serra, estava previsto um evento presencial para eleitos  prefeito, vice-prefeito e vereadores  e primeiros suplentes de cada partido. Cada um poderia levar um acompanhante. A cerimônia aconteceria no auditório da Câmara municipal.

Com a crescente de casos de Covid-19, os juízes eleitorais responsáveis pela Serra e por Cariacica decidiram seguir o formato que será adotado em Vitória e Vila Velha e fazer o rito de entrega dos diplomas no modelo virtual, pela plataforma Zoom.

VEJA O CALENDÁRIO DE DIPLOMAÇÕES NA GRANDE VITÓRIA

Vitória: será na quarta-feira (16), às 14 horas, pela plataforma Zoom.

será na quarta-feira (16), às 14 horas, pela plataforma Zoom. Cariacica: será na quinta-feira (17), às 9h30, pela plataforma Zoom.

será na quinta-feira (17), às 9h30, pela plataforma Zoom. Serra: será na quinta-feira (17), às 13h30, pela plataforma Zoom.

será na quinta-feira (17), às 13h30, pela plataforma Zoom. Vila Velha: será na sexta-feira (18), às 13h, pela plataforma Zoom.