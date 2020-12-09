Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Saiba como será a diplomação dos candidatos eleitos na Grande Vitória

Cerimônias serão realizadas na semana que vem, com muitas restrições por causa da pandemia; algumas serão virtuais

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 17:24

Públicado em 

09 dez 2020 às 17:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Eleições 2020 - Vencedores no segundo turno
Arnaldinho (Vila Velha), Pazolini (Vitória), Euclério (Cariacica) e Vidigal (Serra) assumem no dia 1º de janeiro Crédito: Arte Geraldo Neto
Parte importante no rito eleitoral, a próxima semana será movimentada com a diplomação dos eleitos e primeiros suplentes na Grande Vitória. A decisão de manter o evento presencial ou remoto coube a cada juiz eleitoral responsável pelo registro de candidaturas e a coluna teve acesso aos dias, horários e formatos das cerimônias.
Em Vitória a diplomação dos eleitos será virtual, no próximo dia 16 (quarta-feira), às 14h, por meio da plataforma Zoom. A cerimônia seria presencial, mas após um pedido do prefeito eleito, Lorenzo Pazolini, o juiz eleitoral concordou e marcou o evento remoto. 
No município da Serra, a diplomação também será presencial. A data escolhida foi o dia 17 (quinta-feira), às 13h30, no auditório da Câmara de Vereadores. O evento será fechado ao público, mas cada diplomando poderá levar um convidado.
Cariacica adotou a diplomação híbrida. O prefeito, vice e o vereador mais votado serão diplomados presencialmente, no dia 17 (quinta-feira), às 9h30, no salão do júri do Fórum de Cariacica. Os vereadores e primeiros suplentes terão seus nomes lidos durante a cerimônia e receberão seus diplomas por e-mail.
Em Vila Velha, a cerimônia acontecerá de forma virtual, por meio da plataforma Zoom, no dia 18 (sexta-feira), às 13h, com o link de acesso encaminhado para cada um dos participantes por meio do convite. Viana também seguirá o mesmo formato. A diplomação acontecerá por meio da plataforma Zoom, no dia 17 (quinta-feira), às 9h30.

Veja Também

Prefeitos eleitos vão falar sobre segurança na Assembleia Legislativa

Candidatos sem nem um voto receberam até R$ 15 mil do fundo eleitoral no ES

Justiça Eleitoral analisou 28 mil processos nas eleições no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Eleições 2020 TRE-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Missa de encerramento da Festa da Penha lotou o Parque da Prainha, em Vila Velha
TV Gazeta inova em transmissão da Festa da Penha e alcança mais de 440 mil capixabas
Imagem de destaque
Espírito Santo tem três centros de treinamento selecionados para a Copa do Mundo Feminina
Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras
Obra da Terceira Via na Serra vai criar 440 vagas de estacionamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados