Saiba como será a diplomação dos candidatos eleitos na Grande Vitória

Parte importante no rito eleitoral, a próxima semana será movimentada com a diplomação dos eleitos e primeiros suplentes na Grande Vitória
. A decisão de manter o evento presencial ou remoto coube a cada juiz eleitoral responsável pelo registro de candidaturas e a coluna teve acesso aos dias, horários e formatos das cerimônias.
Em Vitória a diplomação dos eleitos será virtual, no próximo dia 16 (quarta-feira), às 14h, por meio da plataforma Zoom. A cerimônia seria presencial, mas após um pedido do prefeito eleito, Lorenzo Pazolini, o juiz eleitoral concordou e marcou o evento remoto.
No município da Serra, a diplomação também será presencial. A data escolhida foi o dia 17 (quinta-feira), às 13h30, no auditório da Câmara de Vereadores. O evento será fechado ao público, mas cada diplomando poderá levar um convidado.
Cariacica adotou a diplomação híbrida. O prefeito, vice e o vereador mais votado serão diplomados presencialmente, no dia 17 (quinta-feira), às 9h30, no salão do júri do Fórum de Cariacica. Os vereadores e primeiros suplentes terão seus nomes lidos durante a cerimônia e receberão seus diplomas por e-mail.
Em Vila Velha
, a cerimônia acontecerá de forma virtual, por meio da plataforma Zoom, no dia 18 (sexta-feira), às 13h, com o link de acesso encaminhado para cada um dos participantes por meio do convite. Viana também seguirá o mesmo formato. A diplomação acontecerá por meio da plataforma Zoom, no dia 17 (quinta-feira), às 9h30.