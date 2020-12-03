Justiça Eleitoral analisou 28 mil processos nas eleições no ES

A Justiça Eleitoral no Espírito Santo
analisou 28.182 processos autuados, de junho a novembro deste ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O auge aconteceu em setembro, com 13.803 (13.769 tramitando e outros 34 baixados), e em outubro, com 12.603 (12.364 tramitando e outros 239 baixados).
Processos baixados são os processos em que o juiz se declara impedido por alguma razão. É convocado o suplente para fazer o julgamento.
A classe judicial mais comum dos processos foi de registro de candidaturas (13.888), seguida por prestação de contas eleitorais (12.115), representação (684), recurso eleitoral (436) e petição cível (237), dentre outros.
Em menores números ficaram os casos de notícias de irregularidades em propaganda eleitoral, ficando no patamar de 152 processos.
A maior demanda por julgamentos da Justiça Eleitoral foi no mês de outubro, por conta da análise dos registros de candidatura, e em novembro, com o início da avaliação das prestações de contas dos candidatos. Em dezembro estão previstas as diplomações dos eleitos no Espírito Santo, mas ainda há a expectativa de uma nova eleição no município de Boa Esperança
, em data ainda ser definida.