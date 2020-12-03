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Leonel Ximenes

Justiça Eleitoral analisou 28 mil processos nas eleições no ES

Só de candidaturas para as eleições municipais foram 13.888 registros

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

03 dez 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Na foto, profissional da Justiça Eleitoral realizam o transporte das urnas eletrônicas em Colatina, na manhã deste sábado (14).
Transporte de urnas eletrônicas em Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Justiça Eleitoral no Espírito Santo analisou 28.182 processos autuados, de junho a novembro deste ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O auge aconteceu em setembro, com 13.803 (13.769 tramitando e outros 34 baixados), e em outubro, com 12.603 (12.364 tramitando e outros 239 baixados).
Processos baixados são os processos em que o juiz se declara impedido por alguma razão. É convocado o suplente para fazer o julgamento.
A classe judicial mais comum dos processos foi de registro de candidaturas (13.888), seguida por prestação de contas eleitorais (12.115), representação (684), recurso eleitoral (436) e petição cível (237), dentre outros.

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Em menores números ficaram os casos de notícias de irregularidades em propaganda eleitoral, ficando no patamar de 152 processos.
A maior demanda por julgamentos da Justiça Eleitoral foi no mês de outubro, por conta da análise dos registros de candidatura, e em novembro, com o início da avaliação das prestações de contas dos candidatos. Em dezembro estão previstas as diplomações dos eleitos no Espírito Santo, mas ainda há a expectativa de uma nova eleição no município de Boa Esperança, em data ainda ser definida.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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