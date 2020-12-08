Prefeitos eleitos vão falar sobre segurança na Assembleia Legislativa

A Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa
, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense, aprovou, durante reunião extraordinária na manhã desta terça-feira (8), o convite aos prefeitos eleitos
da Grande Vitória para que possam falar sobre suas futuras políticas para a área.
Esse convite é para a reunião ordinária do colegiado, que será realizada na próxima segunda-feira (14), às 11h, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia e pelo YouTube do Legislativo capixaba.
Presente na sessão extraordinária da Comissão de Segurança desta terça-feira, o prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini, afirmou que participará. O convite estende-se ao outro membro do colegiado, Euclério Sampaio, eleito em Cariacica, além de Arnaldinho Borgo (Vila Velha), Sérgio Vidigal (Serra) e Wanderson Bueno (Viana).
“Será uma chance para que os eleitores conheçam o que os novos prefeitos desejam estabelecer para as suas cidades. A Comissão está à disposição de todos. Certamente será um momento oportuno, às vésperas das posses deles”, diz Bahiense.