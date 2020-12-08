Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Prefeitos eleitos vão falar sobre segurança na Assembleia Legislativa

Reunião da Comissão que trata do tema será na próxima segunda-feira (14), às 11h

Públicado em 

08 dez 2020 às 18:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Segurança - Policial militar
Polícia Militar faz a segurança das ruas de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense, aprovou, durante reunião extraordinária na manhã desta terça-feira (8), o convite aos prefeitos eleitos da Grande Vitória para que possam falar sobre suas futuras políticas para a área.
Esse convite é para a reunião ordinária do colegiado, que será realizada na próxima segunda-feira (14), às 11h, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia e pelo YouTube do Legislativo capixaba.

Veja Também

Capitã Estéfane, vice de Pazolini: "Para haver Segurança é preciso Educação"

Eleição no ES não foi a da mudança, mas a da lembrança e da segurança

Presente na sessão extraordinária da Comissão de Segurança desta terça-feira, o prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini, afirmou que participará. O convite estende-se ao outro membro do colegiado, Euclério Sampaio, eleito em Cariacica, além de Arnaldinho Borgo (Vila Velha), Sérgio Vidigal (Serra) e Wanderson Bueno (Viana).
“Será uma chance para que os eleitores conheçam o que os novos prefeitos desejam estabelecer para as suas cidades. A Comissão está à disposição de todos. Certamente será um momento oportuno, às vésperas das posses deles”, diz Bahiense.

Veja Também

Estado pode ter o maior índice de homicídios dos últimos 3 anos

Após um ano de paz, bairro da Serra volta a ter homicídio

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Danilo Bahiense Segurança Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados