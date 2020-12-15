Lei dá brecha para ES realizar concursos públicos para policiais e bombeiros em 2021

Polícia Militar contará com concurso em 2021 para preencher vagas em aberto no Espírito Santo Crédito: PMES

Isso é válido para situações em que os cargos já existem, mas estão vagos por algum motivo, a exemplo de aposentadorias. Como essas contratações não representam um custo a mais para o governo, elas são permitidas.

Lei Complementar 173/2020 , aprovada em maio deste ano, autorizou o auxílio financeiro do governo federal para Estados e municípios para compensar a queda de arrecadação devido à crise provocada pela pandemia de Covid-19.

Em contrapartida a esse repasse, algumas condições foram estabelecidas, entre elas o congelamento de salários de servidores e a proibição de criar novos cargos por meio de concursos públicos até o fim do próximo ano. Essa última está citada no artigo 8º da Lei 173/2020.

No entanto, a proibição para contratar novos funcionários vale salvo em casos de reposições decorrentes de vacâncias de cargos e contratações temporárias, inclusive para prestação de serviço militar. Como a legislação não diz em que tempo, ficou uma brecha jurídica. Ou seja, os governos podem realizar processos seletivos, desde que para o preenchimento de cargos já existentes, como explica o especialista em Direito Constitucional e professor da Ufes Ricardo Gueiros.

"É possível realizar concurso e contratar servidores quando estiver diante de uma situação de recomposição dos quadros decorrentes de vacâncias, que é para suprir vagas. O que a lei não permite é a criação de novos cargos" Ricardo Gueiros - Professor de Direito Constitucional

"A intenção do legislador não foi a proibição de concursos públicos em si, mas o aumento de gastos públicos. Mas se alguém faleceu, pediu exoneração, o preenchimento daquela vaga não vai onerar mais, porque o cargo já existe", acrescentou.

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

Durante o anúncio dos processos seletivos, feito na Assembleia Legislativa enquanto prestava contas na Casa, Casagrande afirmou que o objetivo era recompor, gradualmente, os quadros da área de Segurança Pública.

"Nosso desejo é fazer um concurso por ano. Resolvemos esse concurso da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, reabrimos o concurso de delegado, já que o que estava em andamento não tinha conserto. Queremos fazer todo ano um pequeno número", declarou.

Além do preenchimento de vagas na Segurança Pública, o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), aprovado na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (14), prevê outros concursos para 2021 , para a contratação de auditores da Receita Estadual, servidores do Iases e das secretarias de Educação e Justiça.

De acordo com o professor de Teoria da Constituição da FDV, Anderson Pedra, a lei também permite a realização de concursos públicos para formação de cadastro de reserva, que é quando os selecionados não são chamados imediatamente ao resultado e a nomeação depende, exclusivamente, da disponibilidade de vagas.

"O cadastro de reserva, notadamente, é usado para situações de vacância. O governador ou o prefeito, o chefe do Executivo olha para alguma categoria, como a de policiais, por exemplo, e vê que muitos se aposentaram durante um período de tempo. Então, ele faz um concurso para preencher aquelas vagas pré-existentes e para formação de cadastro de reserva. A medida que a vacância vai ocorrendo, ele chama aquelas pessoas selecionadas", explicou.

GOVERNO FEDERAL TAMBÉM TERÁ CONCURSOS

Assim como no Espírito Santo, graças à brecha jurídica, o governo federal também deve fazer novas contratações para o próximo 2021. A proposta de Orçamento enviada ao Congresso prevê a contratação de 50.946 servidores, em 2021 , em todos os Poderes.

O impacto financeiro para repor essas vagas foi estimado em R$ 2,4 bilhões, sendo R$ 2,1 bilhões só no Executivo. A partir de 2022, o custo anualizado para manter essas novas despesas sobe para R$ 4,5 bilhões.

O número de novas contratações é alto, comparado à taxa de reposição das aposentadorias que o próprio governo tem projetado, em torno de 26%.

As projeções constam também de nota técnica conjunta das consultorias de Orçamento e Fiscalização do Senado e da Câmara sobre o projeto.