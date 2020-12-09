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Prefeitura de Vitória convoca 153 aprovados em concursos de saúde e educação

De acordo com o prefeito Luciano Rezende, os professores nomeados vão recompor o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação em 2021

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 18:14
Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória convoca aprovados em concursos Crédito: Reprodução TV Gazeta
Prefeitura de Vitória anunciou a convocação de 153 aprovados em concurso públicos municipais das áreas de Educação e Saúde. De acordo com o prefeito da Capital, Luciano Rezende, os professores nomeados vão recompor o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação em 2021.
Todos os convocados passarão por laudo médico admissional e também deverão apresentar os documentos exigidos no edital. A relação de documentos e formulários obrigatórios estão disponíveis no site da prefeitura.
Foram convocados:
  • 67 professores de Educação Básica I (25 horas)
  • 2 professores de Educação Básica III - Dinamizador de Artes
  • 2 professores de Educação Básica III - Dinamizador de Educação Física (25 horas)
  • 41 professores de Educação Básica IV - Função Pedagógica
  • 2 auxiliares de consultório dentário (40 horas)
  • 2 cirurgiões dentistas (20 horas)
  • 4 cirurgiões dentistas (40 horas)
  • 1 enfermeiro (40 horas)
  • 2 farmacêuticos (40 horas)
  • 1 médico cardiologista (20 horas)
  • 7 médicos clínicos gerais (20 horas)
  • 3 médicos pediatras (20 horas)
  • 1 médico veterinário (20 horas)
  • 1 psicólogo (40 horas)
  • 1 técnico de enfermagem (30 horas)
  • 15 técnicos de enfermagem (40 horas)
  • 1 técnico esportivo (30 horas)
Com informações da PMV

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