Prefeitura de Vitória convoca 153 aprovados em concursos de saúde e educação

A Prefeitura de Vitória anunciou a convocação de 153 aprovados em concurso públicos municipais das áreas de Educação e Saúde. De acordo com o prefeito da Capital, Luciano Rezende, os professores nomeados vão recompor o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação em 2021.
Todos os convocados passarão por laudo médico admissional e também deverão apresentar os documentos exigidos no edital. A relação de documentos e formulários obrigatórios estão disponíveis no site da prefeitura.
Foram convocados:
- 67 professores de Educação Básica I (25 horas)
- 2 professores de Educação Básica III - Dinamizador de Artes
- 2 professores de Educação Básica III - Dinamizador de Educação Física (25 horas)
- 41 professores de Educação Básica IV - Função Pedagógica
- 2 auxiliares de consultório dentário (40 horas)
- 2 cirurgiões dentistas (20 horas)
- 4 cirurgiões dentistas (40 horas)
- 1 enfermeiro (40 horas)
- 2 farmacêuticos (40 horas)
- 1 médico cardiologista (20 horas)
- 7 médicos clínicos gerais (20 horas)
- 3 médicos pediatras (20 horas)
- 1 médico veterinário (20 horas)
- 1 psicólogo (40 horas)
- 1 técnico de enfermagem (30 horas)
- 15 técnicos de enfermagem (40 horas)
- 1 técnico esportivo (30 horas)
Com informações da PMV