Agência de Recursos Hídricos abre 14 vagas com salário de até R$ 5 mil no ES

Seleção de candidatos para reforçar equipe de funcionários Crédito: Pixabay

Os interessados poderão se inscrever das 9 horas do dia 8 de dezembro até as 23h59 de 14 de dezembro de 2020, no site www.selecao.es.gov.br

A oferta é de seis vagas para candidatos de nível médio, uma para nível técnico em química e sete para profissionais formados em Engenharia (Agronômica, Ambiental, Civil, Hidrológica ou Hídrica e Minas ) e Geologia.

A remuneração será de R$ 1.889,72 para o nível médio, R$ 2.282,28 para o nível técnico e de R$ 5.416,56 para o de nível superior. Os profissionais recebem ainda R$ 300 de auxílio-alimentação.

A seleção será feita por meio de análise de currículo e os aprovados devem começar a trabalhar no início de 2021. De acordo com a agência, os profissionais vão reforçar o quadro técnico da Agerh, para que o Espírito Santo alcance os resultados esperados e as metas previstas no contrato celebrado com o governo federal , por meio da Agência Nacional de Águas (ANA), no segundo ciclo do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão).