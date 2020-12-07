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Agência de Recursos Hídricos abre 14 vagas com salário de até R$ 5 mil no ES

Oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior; inscrições poderão ser feitas de 9 a 14 de dezembro

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 17:29
Prova de concurso público
Seleção de candidatos para reforçar equipe de funcionários Crédito: Pixabay
A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 14 profissionais em regime de designação temporária (DT). As vagas são destinadas a candidatos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações podem chegar a R$ 5.416,56. Clique aqui para ler o edital. 
Os interessados poderão se inscrever das 9 horas do dia 8 de dezembro até as 23h59 de 14 de dezembro de 2020, no site www.selecao.es.gov.br.
A oferta é de seis vagas para candidatos de nível médio, uma para nível técnico em química e sete para profissionais formados em Engenharia (Agronômica, Ambiental,  Civil, Hidrológica ou Hídrica e Minas ) e Geologia.
A remuneração será de R$ 1.889,72 para o nível médio, R$ 2.282,28 para o nível técnico e de R$ 5.416,56 para o de nível superior. Os profissionais recebem ainda R$ 300 de auxílio-alimentação.
A seleção será feita por meio de análise de currículo e os aprovados devem começar a trabalhar no início de 2021. De acordo com a agência, os profissionais vão reforçar o quadro técnico da Agerh, para que o Espírito Santo alcance os resultados esperados e as metas previstas no contrato celebrado com o governo federal, por meio da Agência Nacional de Águas (ANA), no segundo ciclo do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão).
As contratações fortalecem a gestão e, no futuro, podem se converter em novos recursos financeiros para o Estado, por meio do Progestão, que viabiliza e sustenta ações finalísticas da Política Estadual de Recursos Hídricos, frisa a diretora administrativa financeira da Agerh, Solange Malta.

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