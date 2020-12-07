Prefeitura de Guarapari contrata profissionais da área da Saúde

Prefeitura de Guarapari vai contratar médico clínico geral Crédito: Pixabay

Ao todo são dois editais. No documento nº 015/2020, há 10 vagas para médico clínico geral. Os selecionados vão desempenhar atividades na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em carga horária de 24 horas semanais, com salário de R$ 8 mil ao mês.

Já no edital nº 016/2020, serão preenchidas 19 oportunidades, além da formação de cadastro reserva, dentre o cargo de técnico em enfermagem/técnico operacional de saúde. Os contratados vão atuar em jornada de trabalho de 40 horas semanais e terão salário mensal de R$ 1.193,50.

Os interessados podem se inscrever até 10 de dezembro de 2020, na sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba. O atendimento ocorre das 9 às 11 horas e das 13 às 17 horas.

Os candidatos serão selecionados em uma única etapa, de caráter classificatório, caracterizada na análise de tempo de serviço, escolaridade/títulos e cursos nas áreas pleiteadas, de acordo com os critérios de pontuação especificados nos editais.