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Prefeitura de Guarapari contrata profissionais da área da Saúde

Oferta é de 29 vagas, sendo dez para médico clínico geral e 19 para técnico de enfermagem; salário chega a R$ 8 mil; veja como se inscrever

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 12:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 12:45
Médico temporário
Prefeitura de Guarapari vai contratar médico clínico geral Crédito: Pixabay
Prefeitura de Guarapari, município que fica no litoral Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. A oferta é de 29 vagas e a remuneração pode chegar a R$ 8 mil.
Ao todo são dois editais. No documento nº 015/2020, há 10 vagas para médico clínico geral. Os selecionados vão desempenhar atividades na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em carga horária de 24 horas semanais, com salário de R$ 8 mil ao mês.
Já no edital nº 016/2020, serão preenchidas 19 oportunidades, além da formação de cadastro reserva, dentre o cargo de técnico em enfermagem/técnico operacional de saúde. Os contratados vão atuar em jornada de trabalho de 40 horas semanais e terão salário mensal de R$ 1.193,50.
Os interessados podem se inscrever até 10 de dezembro de 2020, na sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba. O atendimento ocorre das 9 às 11 horas e das 13 às 17 horas.
Os candidatos serão selecionados em uma única etapa, de caráter classificatório, caracterizada na análise de tempo de serviço, escolaridade/títulos e cursos nas áreas pleiteadas, de acordo com os critérios de pontuação especificados nos editais.
As seleções, bem como o prazo para vigência do contrato de prestação de serviços, terão validade de 120 dias a seis meses e poderão ser prorrogados por igual período.

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