Sedu vai prorrogar contrato de 3.500 professores temporários do ES

A Secretaria de Estado de Educação (Sedu) vai aumentar o prazo de contrato de 3.500 professores que atuam de forma temporária na rede de ensino do governo do Espírito Santo. As informações são do governador Renato Casagrande em publicação no Twitter.
Profissionais que teriam o tempo de serviço encerrado agora no final deste ano poderão continuar no ensino estadual por um prazo maior.
Segundo ele, os profissionais foram selecionados pelo edital 45/2016 e ficarão no serviço estadual até 31 de julho de 2021. O aumento no tempo dos DTs tem como base a Lei Complementar 946/2020 que definiu medidas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.