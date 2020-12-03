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Educação

Sedu vai prorrogar contrato de 3.500 professores temporários do ES

Profissionais que teriam o tempo de serviço encerrado agora no final deste ano poderão continuar no ensino estadual até julho de 2021. Entenda

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 14:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 14:18
Renato Casagrande (PSB) é governador do Espírito Santo
Renato Casagrande (PSB) é governador do Espírito Santo Crédito: Hélio Filho/Secom
Secretaria de Estado de Educação (Sedu) vai aumentar o prazo de contrato de 3.500 professores que atuam de forma temporária na rede de ensino do governo do Espírito Santo. As informações são do governador Renato Casagrande em publicação no Twitter.
Profissionais que teriam o tempo de serviço encerrado agora no final deste ano poderão continuar no ensino estadual por um prazo maior.
Segundo ele, os profissionais foram selecionados pelo edital 45/2016 e ficarão no serviço estadual até 31 de julho de 2021. O aumento no tempo dos DTs tem como base a Lei Complementar 946/2020 que definiu medidas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

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